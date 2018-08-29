LUZ OU ESCURIDÃO?

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Fato que existe uma diferença entre luz e escuridão; em estar no claro e estar no escuro; em andar durante o dia e durante a noite. Andar durante o dia é uma escolha que se faz pela necessidade de se enxergar o que está à frente, caso contrário, poder-se-á tropeçar, cair, além de se machucar.

Na vida espiritual, não é diferente! Às vezes, as consequências não são percebidas no mundo físico, nem no momento da ação. Estão relacionadas com a eternidade, caso acredite ou não.

Por várias vezes, o Messias - Jesus Cristo - acabou por afirmar que Ele era a luz do mundo, como afirmou: "Mais uma vez Jesus discursou para o povo: "Eu Sou a Luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda"". (João 8:12 - A Mensagem).

Sendo assim, é possível que se ande em plena escuridão mesmo quando a luz adentra pelas pupilas do olho e acaba por: tropeçar, cair, se machucar e até morrer para uma vida futura e eterna ao lado do Pai.

1. A LUZ ESTEVE E ESTÁ NO MUNDO

Sendo Jesus a própria Luz que veio revelar o Pai a humanidade, é possível que, desta forma, não tropece no caminhar da vida espiritual. Mesmo que tentaram apagar a Luz, crucificando-O no madeiro, ela ainda brilha naqueles que o aceitam. Sendo assim, é possível encontrar essa verdade em João 12, quando fala:

35-36. Jesus disse: “Por um breve tempo, a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz, para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se têm a luz, creiam na luz. Então, a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz”.

Quando se está iluminado por luz, é fácil concluir a caminhada, por poder ver os buracos e obstáculos, tendo a possibilidade de se desviar dos mesmos. Quando se aceita a Jesus Cristo como Senhor, embora não tendo Sua presença física ao lado, por meio de Seu Espírito Santo que habita em cada um, é possível que a caminhada espiritual seja transparente a ponto de se desviar das ciladas que o inimigo da alma coloca no caminho.

Não se pode afirmar que será fácil a caminhada, porém, ter-se-á a possibilidade de se desviar daquilo que não agrada ao coração de DEUS. Como por exemplo, pode-se citar o agradar ao coração do homem. Toma-se decisões pautadas naquilo que as pessoas poderão falar e, deixa-se de caminhar em luz, se escondendo e assim, acabando por tropeçar na caminhada.

O Apóstolo João, ainda afirma no capítulo 12, quando escreve:

42-43. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados, preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus.

É necessário que se procure a aprovação de DEUS e que se tenha convivência com o homem, mesmo que, não agrade com o seu posicionamento em se preocupar com o que DEUS acha, refletindo assim, na eternidade com Ele ou em separação.

2. PRA SE ESTAR EM DEUS É NECESSÁRIO CRER NA LUZ

É possível que se afirme que "se ame a DEUS". Pode-se até amar, mas se não crer na morte e ressurreição da Luz que é Jesus, como se crerá em DEUS? Se não amar ao Filho, como poderá amar o Pai? Só se conhece o Pai por meio do Filho e isso, Jesus afirma em João 12, quando diz:

44-46. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento: “Quem crê em mim crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu sou a Luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão.

Tanto o Pai como o Filho estão e são a luz. Sendo assim, não é possível se caminhar na Luz ou viver na Luz se não crer em Cristo, contrario a luz, acaba-se por viver em escuridão e não poderá estar com DEUS.

É importante que se saiba que a escolha é pessoal, veja o que ainda João 12 acaba por afirmar:

47-50. “Se alguém ouve o que digo e não se importa, eu não o rejeito. Não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita, recusando-se a aceitar o que digo, está deliberadamente escolhendo a rejeição. A Palavra, a Palavra feita carne que tenho anunciado e que sou eu, essa Palavra, e nenhuma outra, é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai, que me enviou, deu-me uma ordem, sobre o que dizer e como dizer. E sei exatamente o que seu mandamento produz: vida real e eterna. É tudo que tenho a dizer. O que o Pai me disse digo agora a vocês”.

Hoje, tem-se a Bíblia Sagrada como referência a Mensagem do Senhor, trazendo a Luz aquilo que estava oculto. Independente do que se aceite ou rejeite, o amor de DEUS continuará sobre a vida daqueles que escolher estar fora da luz. É possível? Sim! O sol nasce para todos e ilumina o caminhar terreno; a saúde, o trabalho, as conquistas, acaba-se por conquistando o que é terreno, mesmo que se rejeite o que a Bíblia venha afirmar.

Ele mesmo afirmou que a escolha é pessoal, as consequências também o são na eternidade espiritual a que todos enfrentarão, de forma deliberada se escolhe a rejeição.

A incumbência da vinda de Jesus a terra era de proporcionar vida real e eterna e aquilo que DEUS (Pai) afirmou ao Filho, isso Ele transmitiu a todos e a decisão é pessoal.

FINALIZANDO

Muitos podem afirmar que tudo isso de, andar na luz, aceitar a Jesus, amor do Pai, que Cristo veio na incumbência de proporcionar vida eterna ao lado de DEUS para os que crerem, venha a ser "balela" ou simplesmente, uma história fantasiosa. Pode até ser! Mas, vale a pena experimentar viver na Luz.

Quando se vive na Luz, acaba por viver em VIDA PLENA!

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.