NÃO DESISTA, A VIDA É PARA SER VIVIDA!

Setembro Amarelo

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Estamos no mês de setembro, mês que as atenções são voltadas para a prevenção ao suicídio, mês carinhosamente chamado de setembro amarelo. Um assunto que não podemos nos calar e é preciso participar de forma preventiva.

Sendo assim, é preciso falar, para que se saiba como agir, o que leva a tentativa e cometimento e, as marcas que o ato acaba por deixar na vida de outras pessoas. É preciso amar e buscar, trazer para perto e mostrar que a vida é para ser vivida.

A Palavra de DEUS, no livro de João 16:33, Jesus afirmou: "Estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau vocês sempre terão dificuldades. Mas fiquem firmes! Eu venci o mundo."

Por maior que seja a dificuldade que se tenha que passar, é necessário que se tenha a certeza que é possível vencer!

1. DADOS ESTATÍSTICOS

Segundo a revista Galileu e os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram que o índice de suicidios cresceu entre 2011 e 2015 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, esta é a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos. Em 2011, foram 10.490 mortes: 5,3 a cada 100 mil habitantes. Já em 2015 o número chegou a 11.736: 5,7 a cada 100 mil, os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

Estima-se que 800 mil pessoas morram desta forma anualmente, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 78%, ocorrem em países de renda média e baixa. Segundo a OMS, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global é de 10,7 por 100 mil habitantes, sendo 15/100 mil entre homens e 8 entre as mulheres.

No Brasil, o suicídio mata 1 brasileiro a cada 45 minutos. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Pelo menos o triplo de pessoas tentaram tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em suicídio. Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é tratado como tabu. Evita-se o assunto, o que só colabora para aumento dos casos, pois as pessoas muitas vezes não sabem que podem procurar ajuda.

2. PRINCIPAIS CAUSAS

Em vários momentos da vida, algumas pessoas podem pensar em suicídio por não encontrarem saída para certos problemas que surgem. Sentem-se sem esperança e uma grande angústia vem acompanhada com o pensamento de se privarem do direito de viver. Em outros momentos, a pessoa não quer realmente morrer e sim impressionar os outros com a gravidade de seu dilema.

Segundo algumas pesquisas, de 10 pessoas que possuem pensamento suicida, 8 cometem suicídio, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em torno de 3 mil pessoas por dia cometem suicídio no mundo.

Segundo pesquisas, as principais causas que levam a pessoas a cometerem suicídio são:

2.1. Solidão

Foi constatado que uma das queixas mais recorrentes na tentativa de suicídio é a solidão. O sentimento de isolamento, de uma angústia profunda por se sentir sozinho, de que ninguém vai compreendê-lo, podendo ser julgado, de que não aguentam mais e estão cansados. O silêncio funciona como uma “máscara” que encoberta a dor profunda e a vergonha sentidas.

É possível que a pessoa mesmo rodeada de amigos se sinta solitária. É sempre bom ficar atento aos sinais de isolamento, como baixa autoestima, tristeza, perda de apetite, desânimo e apatia. A solidão é um sentimento que, caso se torne contínuo na vida da pessoa, pode virar uma doença como a depressão.

Caso se sinta solitário, lembre-se do que o livro de Salmos 23:4, afirma: "Mesmo que a estrada atravesse o vale da Morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança". Em DEUS jamais se está sozinho.

2.2. Depressão

A consequência mais desastrosa da depressão é o suicídio. Das 30 mil pessoas que morrem por suicídio nos Estados Unidos a cada ano, por exemplo, a maioria está sofrendo de depressão. Entretanto, já que as mortes por suicídio nem sempre são notificadas (devido ao estigma e ao fato de que muitas mortes acidentais provavelmente são suicídio), o número real ao ano pode chegar a 50 mil.

Na depressão, a pessoa se isola, chora muito, fica irritadiça, não sente mais prazer nas atividades que antes lhe agradavam, prefere não falar sobre seus sentimentos, não confia em ninguém e tem pensamentos suicidas.

É possível vence a depressão, veja o que Deuteronômio 31:8 afirma: "O Eterno está indo a sua frente. Ele estará com você: não o deixará nem o abandonará. Não se deixe intimidar. Não se preocupe". Confie e se sinta atraído por DEUS.

2.3. Problemas de saúde, doenças

Algumas doenças que acabam por deixar as pessoas impossibilitadas de alguma forma física, como andar, falar, ouvir, etc, ou, por exemplo, outras doenças como HIV, câncer, uma doença terminal ou transtornos mentais (esquizofrenia, depressão, bipolaridade, distúrbios da ansiedade e a personalidade, bulimia e anorexia, etc), podem contribuir para uma maior desorganização ou desconforto emocional, uma vez que, por essas pessoas acharem que tem uma doença incurável, ficam sem esperanças.

Essas pessoas não conseguem pensar em soluções e lidar com os obstáculos que surgem, sentem-se incapacitadas física e psicologicamente, desesperadas e intoleráveis. O risco de suicídio em pessoas que possuem esquizofrenia, por exemplo, é de 4 a 10%, já que elas podem estar em um estado fora da realidade, ter crises psicóticas e delírio de perseguição.

A Bíblia nos dá conforto quando se está passando por problemas de saúde, veja o que a Palavra de DEUS nos afirma em Salmos 41:1-3: "Como é feliz aquele que dá alguma dignidade aos desafortunados: você se sentirá bem - É isso que o Eterno faz. O Eterno toma conta de todos nós e nos faz resistentes para a vida, afortunados por estar na terra, livres dos aborrecimentos dos inimigos. Se estamos doentes e acamados, o Eterno é nosso enfermeiro: Ele cuida de nós até a recuperação".

2.4. Problemas conjugais e de relacionamento

As brigas recorrentes com os pais e falta de amparo deles, término de um relacionamento, discussões frequentes com o (a) parceiro (a), divórcio e separação podem levar uma pessoa ao suicídio. Um exemplo seria o de uma mulher que toma uma superdosagem de sonífero quando seu esposo ou amante ameaça deixá-la.

Na maioria das vezes, para estas pessoas, uma relação em que se investiu tempo e toda uma carga emocional é difícil de ser desfeita. A separação ou discussões constantes levam à tristeza e depressão, elevando o risco para cometerem suicídio.

Diante de um problema de relacionamento, é possível recorrer o que Romanos 8:38-39, afirma: "Estou convencido de que nada - vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável - absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de DEUS, quando vemos o modo como que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu".

2.5. Dificuldades financeiras ou profissionais

Dificuldades financeiras, problemas no trabalho, desemprego e perda do status socioeconômico são outros riscos para o suicídio. A riqueza e o poder são volúveis e instáveis, e a qualquer momento estamos sujeitos a perder dinheiro, um emprego e a riqueza que existia antes.

Atualmente, com o aumento do desemprego e a crise econômica, o suicídio parece para muitos ser a única saída possível, que acaba por desencadear solidão, perda de apoio social, crises familiares e sensação de impotência, agravando assim tendências autodestrutivas, abuso de álcool e outras drogas e transtornos mentais, como ansiedade e depressão.

A vida não poderá ser baseada somente em adquirir riquezas, veja o que Lucas 12:15 afirma: "Dirigindo-se ao povo, continuou: Tomem cuidado! Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que você têm".

2.6. Bullying

Atualmente muito se tem falado sobre a relação de bullying e suicídio. Casos ocorridos com crianças e adolescentes que sofreram violência física e/ou psicológica por um grupo de indivíduos na escola, no bairro ou outro local e cometem suicídio tem aumentado.

Diante do bullying, a pessoa passa a ter ansiedade, depressão e pânico. E em certos casos, até a utilizar álcool e outras drogas. Seu medo é constante por sofrer ou tentar evitar esses atos de violência, levando à tristeza e pressão por receio de contar aos familiares e amigos seu sofrimento.

É necessário que se coloque em prática o que Salmos 1:1 afirma: "Como DEUS deve gostar de você: Você não aparece no bar do pecado; você não anda à espreita no beco sem saída; você não frequenta a escola dos debochados".

2.7. Problemas na adolescência e início da vida adulta

A taxa de suicídio entre adolescentes e jovens adultos está aumentando. A incidência de suicídio entre jovens de 15 a 24 anos quadriplicou durante as últimas quatro décadas. Adolescentes suicidas tendem a abandonar os estudos ou a ter problemas de comportamento na escola, embora alguns sejam estudantes talentosos que se sentem pressionados para serem perfeitos e os melhores da turma.

Algumas pesquisas mostram em estudantes do último ano do ensino médio que 27% disseram pensar seriamente em se matar. Os universitários têm duas vezes mais chances de se matar do que os que não estão na universidade de mesma idade, pois, segundo alguns estudos, são mais mal humorados, exigem mais de si mesmos e se deprimem com mais frequência do que seus colegas não suicidas.

Dentre os motivos para o suicídio entre eles estão: solidão, viver longe de casa pela primeira vez (no caso de irem morar em repúblicas), receber pouco afeto parental, ter pais alcoólatras, pais divorciados ou separados, enfrentar novos problemas, tentar se sobressair academicamente quando a competição é muito mais forte do que no ensino médio, indecisões quanto à escolha da profissão, solidão causada pela ausência dos velhos amigos e ansiedade em relação aos novos.

Interessante o que o Apóstolo Paulo diz em Hebreus 5:11-14: "Tenho muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegam ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que inda precisam de alguém que ainda se sente com você e ensine de novo os princípios elementares acerca de DEUS, desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar, há muito tempo, ingerindo alimento sólido! O leite é para principiantes, inexperientes no caminho de DEUS; o alimento sólido é para quem tem maturidade e algumas práticas em discernir o certo do errado".

2.8. Luto ou perdas afetivas

Perder um familiar querido (pais, irmãos, cônjuge, filhos) muitas vezes faz certas pessoas cometerem suicídio. Elas acham que podem ter perdido sua única fonte de apoio. Isso acontece muito com idosos que perdem seu parceiro, sua única companhia e de quem cuidava ou era cuidado.

Perder alguém importante é deixar uma lacuna vazia em nossas vidas, uma pessoa que não estará mais presente. Mas para muitas pessoas é comum pensar em cessar a vida, uma vez que estão presenciando prejuízo funcional, preocupação mórbida com desvalorização de si, ideação suicida, e até sintomas psicóticos e retardo motor.

Salmos 38:17-18, acaba por afirmar: "Está alguém gritando por socorro? O Eterno está ouvindo, pronto para resgatá-lo. Se seu coração está ferido, você encontrará o Eterno bem ali. Se você levou um soco no estômago, Ele o ajudará a recuperar o fôlego".

2.9. Abuso de drogas

Estudos mostram que pessoas que cometeram suicídio quase 60% abusavam de drogas e 84% de álcool e outras drogas. O abuso de drogas faz com que estas pessoas fiquem deprimidas e se matem ou elas recorrem às drogas como uma forma de lidar com a depressão e se matam quando as drogas já não ajudam mais.

Porém, em muitos casos, o abuso de drogas parece ter aparecido antes de problemas psicológicos. Jovens, com menos de 30 anos, usuários de drogas que cometem suicídio tem uma frequência maior do que a prevista de conflitos interpessoais intensos ou de perda de um cônjuge ou parceiro nas semanas que antecedem o suicídio.

Importante saber o que Romanos 12:2 afirma: "Não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em DEUS. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre o arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. DEUS extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade".

2.10. Timidez

Pode parecer impossível alguém tímido pensar em suicídio. Porém, a timidez é um dos fatores de risco para uma pessoa cometer suicídio. Mas não se trata aqui da timidez normal e sim da patológica, conhecida pelos profissionais de saúde mental como Transtorno de Ansiedade Social.

Esta timidez patológica limita a vida profissional, social e afetiva. Há um desconforto e inibição que estas pessoas apresentam em seus comportamentos, como: medo intenso, desproporcional e sem motivo aparente; círculo de amizades restrito; evita tudo que é novo; tem rotina rígida; e sente grande necessidade de aprovação dos outros. E tudo isso afeta o prazer de viver, acabando por pensar em suicídio para escapar e não saber como ultrapassar estes obstáculos.

II Timóteo 1:7 afirma: "DEUS não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis".

3. PREVENÇÃO E CONTROLE

Suicídios são evitáveis. Há uma série de medidas que podem ser tomadas junto à população, subpopulação e em níveis individuais para prevenir o suicídio e suas tentativas, incluindo:

• Redução de acesso aos meios utilizados (por exemplo, pesticidas, armas de fogo e certas medicações);

• Cobertura responsável pelos meios de comunicação;

• Introdução de políticas para reduzir o uso nocivo do álcool;

• Identificação precoce, tratamento e cuidados de pessoas com transtornos mentais ou por uso de substâncias, dores crônicas e estresse emocional agudo;

• Formação de trabalhadores não especializados em avaliação e gerenciamento de comportamentos suicidas;

• Acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio e prestação de apoio comunitário.

O suicídio é uma questão complexa e, por isso, os esforços de prevenção necessitam de coordenação e colaboração entre os múltiplos setores da sociedade, incluindo saúde, educação, trabalho, agricultura, negócios, justiça, lei, defesa, política, mídia e a igreja. Esses esforços devem ser abrangentes e integrados, pois apenas uma abordagem não pode ter efeitos em um tema tão complexo quanto o suicídio.

FINALIZANDO

Apresentou-se uma adaptação de pesquisas e estudos relacionados com o suicídio e que estão nas mídias sociais.

O que se faz necessário é que você busque ajuda. Não tenha medo! Existem canais que estão abertos para ouvi-lo, como por exemplo, o CVV (Centro de Valorização da Vida) por meio do endereço: www.cvv.org.br, com seus canais e chats.

Outro canal aberto para a população é o disque 188, onde a ligação é gratuita e pessoas de forma voluntária, estarão à disposição para ouvi-lo.

Nas cidades, também existem os CAPES (Centro de Apoio Psicossocial), CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), ESF (Estratégia da Saúde da Família) NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), PS (Postos de Saúde), hospitais, profissionais da saúde, igrejas, família.

Tenham em mente as seguintes passagens bíblicas:

II Coríntios 4:8-9 - "Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados; não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que DEUS sabe o que fazer; estamos espiritualmente aterrorizados, mas DEUS não nos abandonou; caímos, mas não estamos derrotados".

Isaías 41:10 - "Não entre em pânico. Estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu DEUS. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão".

Isaías 26:3 - "Confiem no Eterno e sejam perseverantes. Porque no Senhor, o Eterno, vocês estão seguros".

Deposite a sua confiança em DEUS. Não desista da vida. Viva em VIDA PLENA!

REFERÊNCIAS

https://biosom.com.br/blog/saude/10-principais-causas-de-suicidio/

https://nacoesunidas.org/campanha-da-onu-busca-conscientizar-populacao-sobre-prevencao-ao-suicidio/

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2017/09/numero-de-suicidios-aumentou-12-no-brasil-mostra-ministerio-da-saude.html

https://www.cvv.org.br/blog/movimento-mundial-setembro-amarelo-estimula-prevencao-do-suicidio/

https://www.prevencaosuicidio.blog.br/dados

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.