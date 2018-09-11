Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Fico imaginando o quanto o céu há de nos surpreender! A necessidade de nos esvaziarmos de nossos preconceitos e deixarmos de julgar as pessoas, sem olhar para dentro de nós, acabará por trazer uma surpresa quando nos encontrarmos com o Senhor.

Lembro-me de algumas piadas que acabava ouvindo de que somente os "batistas" iram para o céu...; que os presbiterianos eram nossos primos...; que "A" ou "B" não herdariam as mansões celestiais.

Quando olho para Jesus Cristo, não vejo Ele brincando assim, Ele simplesmente garante que virá para buscar sua Igreja, Seu Corpo, sendo Ele a cabeça ou, a Sua Noiva. Por quê? Somos todos partes do Corpo de Cristo que será glorificado. Sendo assim, gostaria que refletíssemos sobre o que o Apóstolo Paulo, acaba afirmando no livro de Romanos, capítulos de 1 a 4.

Porém, antes, vejamos o que Mateus 4:21-23 afirma:

“Saber a senha correta — por exemplo, ‘Senhor, Senhor’ — não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena: no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: ‘Senhor, nós pregamos a Mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por DEUS’. Sabem o que vou responder? ‘Vocês perderam a oportunidade. Tudo que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui!’.

Uma afirmativa pode ser encontrada aqui: Não será por nossas obras que seremos salvos, pelas curas, por aquilo que nosso exterior promoveu na vida das pessoas pois, é o nome de Jesus Cristo que tem o poder. Por nós mesmos, não somos capazes de nada.

1. É PELA GRAÇA

Existia um dilema entre os judeus e não judeus se a salvação somente seria para aqueles que descendiam de Abraão, que passaram pela circuncisão, havendo quem afirmasse que os gentios (não judeus) não poderiam ser salvos por virtude da não circuncisão.

Não posso deixar de afirmar que o Apóstolo Paulo, de fato era um conhecedor profundo da Lei que regia os judeus. Antes de seu encontro com Jesus, Paulo era um judeu fariseu muito zeloso. Ele nasceu em Tarso, mas foi estudar em Jerusalém. Lá, seu professor foi Gamaliel. Paulo recebeu instrução rigorosa de Gamaliel e, graças a seu ensino, aprendeu muito sobre as Escrituras. Em Atos 22:2-3, ele afirmou:

Ele prosseguiu: “Sou um bom judeu, nascido em Tarso, na província da Cilicia, mas educado aqui em Jerusalém, sob o olhar exigente do rabino Gamaliel, instruído com rigor em nossas tradições religiosas. Além disso, sempre me dediquei sinceramente a DEUS, até o dia de hoje.

Gamaliel foi o professor do Apóstolo Paulo, antes de sua conversão ao Cristianismo. Gamaliel era um rabino judeu muito conhecido e influente no seu tempo. Ele nunca se converteu a Jesus. Sendo um membro do Sinédrio, a assembléia religiosa dos judeus que governava e julgava casos de acordo com a Lei de Moisés. Ele era um fariseu e mestre da lei muito conhecido, que tinha o respeito do povo.

Seu avô Hilel tinha criado uma escola para formar mestres da lei judaica, segundo os princípios dos fariseus. Continuando o trabalho de seu avô, Gamaliel também foi professor e influenciou a forma como muitos judeus interpretavam as Escrituras.

De fato, se faz necessário o conhecimento da Lei, para que, por meio da graça redentora, possa-se entender o que a graça tem em nossa vida, tirando-se os rigores da Lei (circunscrição) e mostrando o poder da Cruz sobre a Lei (graça).

Versos 5-7 do capítulo 1, Paulo afirma:

Por meio dele, recebemos a graça generosa de sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la a outros para que a recebam quando decidirem pela confiança obediente em Jesus. Vocês são quem são por causa dessa graça e do chamado de Jesus Cristo! E eu os saúdo agora pela graça generosa de DEUS, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus, o Messias.

É pela graça e não por aquilo que insistimos em fazer que somos alcançados. É pela confiança e obediência em Jesus Cristo. É a graça que tem a possibilidade de nos levar ao Pai.

Ainda nos versos 16-17, ele afirma:

São notícias que tenho orgulho de proclamar, essa extraordinária Mensagem, que revela o magnífico plano de DEUS de resgatar todos que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos! O modo de DEUS tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem: “Aquele que vive de modo justo diante de DEUS, confiando nele, vive de verdade”.

É possível que, o apóstolo Paulo, ao escrever aos romanos, estaria por cantar o seguinte louvor de Vineyardi que diz:

Eu olho para cruz, E para cruz eu vou, Do seu sofrer participar, Da sua obra vou cantar. Meu salvador, Na cruz mostrou, O amor do pai, O justo DEUS.

Pela cruz, me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, Sem palavras me aproximo, Quebrantado por seu amor.

Imerecida vida, De graça recebi, Por sua cruz, Da morte me livrou. Trouxe-me a vida, Eu estava condenado, Mas agora pela cruz, Eu fui reconciliado.

Impressionante é o seu amor, Me redimiu e me mostrou, O quanto é fiel.

A graça tem poder de transpassar a Lei e nos levar aos pés do Senhor, quando entendemos o significado da cruz (morte e ressurreição), alcançando a todos aqueles que crerem e não para os que levam uma vida em religiosidade pois, assim vivendo, colocam jugo na vida das pessoas (circuncisão). O Filho nos Libertou! É pela cruz.

2. A GRAÇA NÃO DÁ DIREITO A ANDARMOS NO PECADO

É verdade que não somos salvos pela Lei e sim pela graça, algo que não merecemos. A partir do momento que me deixo ser alcançado pela graça, deixo de viver a vida pecaminosa. Vida essa que não aniquilo pelas minhas forças e sim, pela graça que me alcançou, pelo reconhecimento de Cristo Jesus.

Paulo, imediatamente nos versos 18 a 23, declara:

Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em DEUS, pelos erros repetidos, pela mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre DEUS é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la! Se analisarem com cuidado o que DEUS criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam: o poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu: a humanidade conhecia DEUS perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como DEUS, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de DEUS, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira.

Deve haver mudança de atitudes e vida - Metanoia[2] - deixa-se de viver no domínio de nossa carne e vivemos dentro do que DEUS tem planejado para a vida daqueles que creem. Não podemos virar as costas para DEUS. Muitos não querem reconhecer o poder de DEUS (somos livres para não reconhecer), mas mesmo assim, Ele não deixará de existir e se manifestar em nossa vivência. Não podemos ser ignorantes sobre a vida, trocando a glória de DEUS por imagens baratas, como naquela época, imagens que expressavam animais e hoje, reproduzida no próprio achismo.

Paulo conclui o primeiro capítulo, com os versos de 28 a 32, quando afirma:

Uma vez que eles não se importaram em reconhecer DEUS, DEUS desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores. Cheios de inveja, violência, brigas e trapaças, fizeram da vida um inferno. Olhem para eles: são maliciosos, venenosos, críticos ferozes de DEUS, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável! Mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de DEUS — e não se importam! Pior ainda, premiam quem faz as piores coisas com eficiência.

Só existe uma maneira de DEUS não desistir de nós, quando nos importamos em reconhecer Sua graça salvadora. Deixamos de ter uma vida confusa e vivemos sob a benção salvadora.

3. A GRAÇA NOS LIBERTA DA RELIGIOSIDADE

Já no capítulo 2 de Romanos, Paulo nos assevera sobre o perigo da religiosidade, ela não têm poder se salvar o homem de seus pecados, pelo contrário, poderá ser condenado por não conseguir viver sob a lei religiosa. Vejamos o que diz os versos de 17 a 29:

17-24. Se você foi educado como judeu, não pense que pode descansar em sua religião, orgulhoso de estar por dentro da revelação de DEUS, de experimentar as melhores bênçãos de DEUS, de estar atualizado com as doutrinas! Tenho um recado especial para você que está seguro disso, que conhece a Palavra revelada de DEUS e se sente em condições de levar a DEUS outros que estão em labirintos escuros e emoções confusas. Você está guiando os outros, mas quem está guiando você? Falo sério. Enquanto você prega: “Não roube”, você rouba? Afinal, quem iria suspeitar de você? A mesma coisa vale para o adultério e para a idolatria. Você consegue se safar de qualquer situação com discursos eloquentes sobre DEUS e sua lei. As Escrituras dizem: “É por causa de vocês, judeus, que os pagãos são hostis a DEUS”. O texto denuncia um problema antigo, que não irá se resolver.

25-29. A circuncisão, o ritual no corpo que marca você como judeu, só terá importância se sua vida estiver de acordo com a lei de DEUS. Se não estiver, é pior que não ser circuncidado. O oposto também é verdadeiro: quem não é circuncidado e vive nos caminhos de DEUS é tão bom quanto o circuncidado, e até melhor. É melhor guardar a lei de DEUS sem ser circuncidado que quebrá-la sendo circuncidado. Entenda isto: não é o corte feito por uma faca que o torna judeu. Você se torna judeu pelo que você é. A marca de DEUS no coração, não a da faca na pele, é que faz de você um judeu. E a identificação vem de DEUS, não de críticos legalistas.

Ele nos afirma que, se somos criados dentro das doutrinas que regem qualquer religião, não nos trás garantias de que seremos salvos. Aquele que vive em uma religiosidade, tenta por vezes conduzir outras pessoas, porém, quem os conduz? É preciso que estejamos de acordo com a Lei de DEUS e não com o nosso poder próprio julgador da vida de nosso irmão. Caso contrário, não passaremos de simples legalistas.

Voltando um pouco aos versos 3 e 4 do mesmo capítulo, ele acaba por afirmar:

Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de DEUS dos seus erros apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que, por ser um DEUS tão bondoso, ele o deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito, desde o princípio. DEUS é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida.

Não temos condições de distrair a atenção de DEUS, julgando as pessoas pelas Leis e doutrinas que acabam por ser o alicerce de conduta de muitas religiões, acabando por se tornar "fanáticos religiosos". DEUS quer muito mais de cada um de nós, quer que amemos de fato e verdade.

Não posso afirmar que, a doutrina não deverá ser seguida; de que não se deve seguir determinada religião. Não é isso o meu pensamento e nem o de Paulo. O que afirmo aqui é que, o amor de DEUS está acima de toda doutrina e religiosidade que fazem parte de nosso dia a dia e que, por minha vontade julgadora, não posso me considerar melhor do que o outro, por seguir determinada doutrina.

4. ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO, PRECISANDO SER ALCANÇADOS PELA GRAÇA DE DEUS

Estamos todos no mesmo barco furado e esse barco se chama pecado. Todos nós começamos na condição de pecadores. Todos pecaram! Essa condição não coloca ninguém, volto a afirmar que ninguém está em condição melhor do que o outro se não reconhecer o poder salvador do Filho de DEUS e se entregar a Sua graça.

No capítulo 3 de Romanos, o Apóstolo nos afirma nos versos de 9 a 20, vejamos:

Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvida sobre isso: Não há ninguém vivendo como deve, nem um sequer; ninguém entende, ninguém presta atenção em DEUS. Todos eles erraram o caminho; todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta, e não creio que há quem o consiga. A garganta deles é um túmulo aberto, e a língua, escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de “pecador do ano” e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por DEUS e o ignoram. Está claro que esse texto não representa o que DEUS diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas! Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado, com todos os outros! Nosso envolvimento com a revelação de DEUS não nos deixa de bem com ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros.

Quando ele afirma "nós judeus", quero que você leia: "nós cristãos". Vivemos no mundo, em uma natureza pecaminosa, onde somos influenciados diariamente pela "concupiscência dos olhos”, que seria o desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. "Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vêm do Pai, mas sim do mundo". (I João 2:16).

Paulo finalizou dizendo que: "Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado, com todos os outros! Nosso envolvimento com a revelação de DEUS não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros".

5. DEUS EM CRISTO CONSERTOU NOSSO BARCO

É verdade que a magnificência de DEUS, por meio de Seu Filho Jesus Cristo, acabou por consertar nosso barco, tendo a possibilidade de não se viver sob as regras da Lei que acaba afastando o homem da comunhão de DEUS. Por nossa força e capacidade, somos incapazes de conhecermos a DEUS e impossibilitados de cumprirmos a Lei. Vejamos o que o Apóstolo Paulo nos afirma em Romanos 3: 21-24:

Mas agora há algo novo no horizonte: aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo! DEUS resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele, pois nisso não há diferença entre nós e eles. Uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que DEUS deseja para o ser humano, DEUS resolveu fazer isso por nós. Por pura graça generosa, ele decidiu acertar nossa situação com ele. Um presente do céu! Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou, para fazer de nós o que ele sempre quis que fôssemos. E ele o fez por meio de Jesus Cristo.

Não é pelo que eu acho; não é pelo que eu julgo; não é pelo que eu interpreto; não é pelo fardo que a "religião" impõe sobre a vida de pessoas. É por meio de Jesus Cristo. É para todos que acreditarem no que Ele fez na Cruz. É pela cruz que seremos salvos. Se não for pela graça derramada na cruz, seremos incapazes de vivermos a vida gloriosa que DEUS deseja para o ser humano. Nossa situação foi acertada com Ele pela restauração que a cruz nos proporciona.

Nos versos 25 a 26, Paulo ainda afirma:

DEUS sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. DEUS decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele por meio do sacrifício de Jesus, finalmente cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas acontece agora — é história atual! DEUS consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça.

Não poderá ser pela minha força e sim pela fé depositada no Senhor é que seremos limpos do pecado. Foi para os povos no passado; serve para eu e você e para aqueles que ainda virão. Sua Palavra não muda. Glórias a DEUS! É pela Sua imensa Graça que somos salvos e essa Graça, consertou-nos com DEUS para vivermos em Sua justiça.

FINALIZANDO

O Apóstolo no capítulo 4, versos 4-5 nos afirma:

Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas, se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só DEUS pode fazer, e confia que ele o fará (volto a dizer: algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe), essa confiança em DEUS é o que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de DEUS. Pura graça.

É possível que o tentar caminhar em retidão aos próprios olhos nos traga benefícios, como ele afirmou: digno foi de receber seu pagamento pelo trabalho que fez. Mas, é a confiança em DEUS que nos deixará em uma condição aceitável diante dEle, por causa de Sua Graça.

A Graça, não nos torna aptos para caminharmos em pecado, caso contrário não compartilhamos por meio de nossa vida a transformação que a cruz proporciona em nosso interior. Mas querer viver em religiosidade, acaba por me afastar do melhor de DEUS, Sua Graça.

É por isso que o cumprimento da promessa de DEUS depende inteiramente da confiança que depositamos nEle e em Seus caminhos e de que o aceitemos, bem como, a tudo que Ele faz. A promessa de DEUS chega em nossa vida como um presente e não um pagamento pelo que fazemos. É o único modo de garantirmos a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas quanto os que nunca ouviram falar delas.

Jamais podemos nos esquecer de que o céu há de nos surpreender. Caminhe na Graça de DEUS, viva em VIDA PLENA!

REFERÊNCIAS

https://www.letras.mus.br/vineyard-music-brasil/1354909/

https://www.respostas.com.br/quem-foi-gamaliel/

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.