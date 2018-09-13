A RESTAURAÇÃO PELA FÉ EM DEUS, PELO FILHO

Robinson L Araujo[1]

INTRODUÇÃO

Muitos acabam por afirmar a inexistência de DEUS. De fato, não se pode apresentar DEUS pela falta de matéria existente nEle. Existe somente uma maneira de conhecer DEUS é experimentando-o.

É possível sentir a Sua presença, pelo ar; pela natureza; quando se deslumbra o céu com seus astros em perfeita harmonia; pela forma de geração de uma criança; quando se respira. São manifestações de Sua existência.

Mas, crendo ou não, existe uma necessidade dentro do coração do homem, é a religação da comunhão com DEUS que se dá pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, proporcionando assim, o pleno conhecimento de Seu agir.

1. É PELA FÉ

Inicialmente, faz-se necessário a leitura do que o Apóstolo São Paulo escreve e afirma no livro de Romanos, no capítulo 5, quando afirma:

1-2. Ao aceitar, pela fé, o que DEUS sempre desejou para nós — consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele —, alcançamos tudo isso com DEUS por causa do nosso Senhor Jesus. Mais ainda, abrimo-nos para DEUS e descobrimos, ao mesmo tempo, que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos — perante a graça e a glória de DEUS, na presença dEle, expressando nosso louvor.

Somente por meio da fé que será possível aceitar e conhecer a existência de DEUS. Hebreus 11:1, afirma: "O fato essencial da existência é que esta confiança em DEUS, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver".

Sendo assim, somente pela fé - acreditar no que não se pode ver - que existe a possibilidade do homem concertar sua situação de afastamento com DEUS. A forma de se alcançar é a aceitação de que Cristo morreu pela humanidade - outro passo de fé - passando-se a expressar o louvor a Ele.

DEUS está pronto para aqueles que O buscam, o que se precisa é buscar para que se possa achá-lO.

2. NÃO SE DEVE ESPERAR QUE TUDO SE MELHORE

Por vezes, alguns afirmam que, quando a vida melhorar, estará disposto a exercer fé em DEUS. O que o Senhor afirma é que, mesmo com os problemas, é possível adorá-lo, veja:

3-5. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que DEUS pretende fazer; desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que DEUS generosamente derrama sobre nossa vida, por meio do Espírito Santo!

É por meio de Sua generosidade que experimenta a Sua existência. É pelas lutas do dia a dia que se passa a conhecer Seu amor. Acaba-se sendo forçado como o aço temperado. Ele não engana, não promete uma vida regada pela falta de dificuldades. A vida com Ele proporciona lutas para que se vença os desafios da vida. Foi isso que o próprio Jesus apresentou, quando afirmou: "não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno" (João 17:15).

E em Romanos 5, Paulo ainda afirma:

6-8. Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas DEUS demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele.

Por Cristo é possível se tornar forte! Não se têm condições de se achar preparado para buscar a DEUS, é através das imperfeições e pela natureza pecaminosa que Ele se sacrificou - o Justo pelo injusto - mesmo sendo a humanidade ingrata, mesmo não aceitando Sua existência, Ele amou e se doou, para que, pela fé se aceite e creia.

3. TORNANDO-SE AMIGOS DE DEUS

Quando pela fé se aceita o sacrifício de Jesus Cristo, crendo que por meio dEle a humanidade poderá se reconciliar com o Cristo, deixando a posição de criatura, assumindo a posição de filhos de DEUS, passado a Sua amizade pessoal e infinita. Paulo ainda afirma:

9-11. Agora que nossa situação com DEUS está resolvida, por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a DEUS, sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de DEUS, pelo sacrifício de Seu Filho, agora que estamos nesta situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição! Agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com DEUS, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a DEUS, por meio de Jesus, o Messias!

Por pior que uma pessoa possa ser, por Jesus Cristo, sua situação é mudada, e torna-se favorável diante de DEUS, vivendo em vida plena e gloriosa. O que não estará vinculada a vida terrena e sim na eternidade, após a ressurreição. Não pode-se afirmar que, na vida terrena não exista a possibilidade de se viver em vida plena mas, a restauração em DEUS, tornará o futuro certo e estável em Sua presença.

FINALIZANDO

Independente do que se creia, DEUS continuará a existir. Para que se tenha a possibilidade de conhecê-Lo e sentir Sua presença e manifestação são somente por fé. Fé no que não se vê, mas que está com Seus braços aberto e receptível para que se tenha o privilégio de sentir Sua presença e manifestação.

Viva em fé! Viva em VIDA PLENA.

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.