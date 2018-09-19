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Robinson L Araujo

É PELA MISERICÓRDIA DE DEUS

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 19/09/2018 às 23:49

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O que seria do homem se não fosse a misericórdia de DEUS sobre sua vida? O que podemos fazer, como agir, ou até mesmo teríamos a capacidade de aumentar os nossos dias sobre a face da terra? O Apóstolo Paulo acaba por nos afirma: “Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de DEUS”. (Romanos 9:16 - Bíblia Versão Católica).

A misericórdia de DEUS é tão real sobre nossa vida que Ele não sobrepõe Sua vontade sobre a individualidade do homem. Cada um têm que decidir suas escolhas. É verdade que DEUS sabe sobre todas as coisas, até mesmo aqueles que vão aceitá-lo como os que o rejeitarão. Vejamos o que Paulo esclarece: “Como veem, DEUS é benigno para com uns, mas endurece o coração de outros, conforme a sua vontade”. (Romanos 9:18 - O Livro).

Sendo assim, como a misericórdia do Senhor age sobre a vida do homem? Não podemos deixar de afirmar que: Não são pelas obras boas que fazemos que alcançaremos Sua misericórdia; Também não será pelo cumprimento da Lei (religiosidade) que a alcançaremos. É certo afirmar: A bondade e a obediência é reflexo das atitudes daqueles que entregaram sua vida a direção do Mestre, vejamos o que Romanos 10:9-10 nos afirma: “Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que DEUS o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação”. (Bíblia Versão Católica).

A maneira pelo qual somos agraciados pela misericórdia de DEUS é quando clamamos, confessamos e cremos que Seu Filho Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, proporcionando salvação a todos que aceitarem. Quando se acredita na obra redentora e salvadora de Jesus Cristo, as escrituras nos agrante:

As Escrituras garantem: “Ninguém que confie em DEUS de todo o coração irá se arrepender disso”. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém: o mesmo DEUS é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade, para com todos que buscam Sua ajuda: “Todo aquele que clamar: 'Socorro, DEUS!' alcançará ajuda. (Romanos 10:11-13 - Bíblia A Mensagem).

Como está sua vida? O que tem afligido o seu coração? Pensando em desistir de tudo? Clame ao Senhor, chame a Sua atenção, grite bem alto por socorro, ao ponto de não poder mais reagir pelas próprias forças, de tal forma que, Ele venha ao encontro e o coloque em Seus braços e possas ouvi-lo pronunciar: “filho! Estou aqui”.

É somente pelo exercício da fé que vem pelo ouvir da Sua Palavra que poder-se-á obter de Sua misericórdia. Romanos 10:17 conclui: “Na verdade, a fé vem por ouvir esta mensagem de Boas Novas - as Boas Novas acerca de Cristo”. (Bíblia O Livro).

Aceite as Boas Novas que o Senhor tem para você. Viva em Vida Plena.


 

REFERÊNCIAS

Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/ol>. Acessado em: 19 set. 2018.

Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/vc>. Acessado em: 19 set. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.


 

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