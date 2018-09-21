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Robinson L Araujo

AMAR PARA SER AMADO

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 21/09/2018 às 13:29

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Robinson L Araujo[1]

 

"Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo; apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos, que amem profundamente; não procurem estar em evidência". (Romanos 12:11-13).

 

Um dos desafios em nossos dias é o amor sem interesse, sem se portar em evidências diante de outras pessoas.

Tem-se vivido a era das redes sociais, onde mensagens são postadas expressando carinho, amor, compaixão! Mas, é a forma que o Senhor deseja de cada um de nós? Por vezes, acredito que acabam replicando certas mensagens sem ao menos lerem o que ela está dizendo.

DEUS deseja que amemos de verdade, não superficialmente ou, de maneira fingida. Quando buscamos o significado de verdade, encontramos: "Sinceridade; pureza de sentimentos[2]". É necessário que se ame em pureza de sentimentos - algo que não está contaminado.

Um exemplo de exercitar o amor de verdade? Dentro de nosso relacionamento conjugal. Se no casamento, houver: desconfiança, maldade, inimizade e o estar em evidência, certamente não durará.

Tobias 4:16[3], afirma: "Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito". Jesus acaba complementando em Mateus 7:12, quando afirmou: "Aqui está um guia simples e objetivo de conduta: pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e, então, faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resume a Lei e os Profetas".

Sendo assim, dentro de um casamento, existe o desafio diário na busca da amizade verdadeira de um para com o outro. Abrir mão de situações, abnegarem-se de seus desejos pessoais em detrimento do cônjuge. Expressar palavras de carinho, afeto, motivar a pessoa amada na busca do crescimento pessoal, amar profundamente, se entregar! Não viver enciumado, viver um dia de cada vez. Colocar-se no lugar do outro e desejar a ele(a) o que eu quero para mim.

A chave para que se consiga o amor verdadeiro? Creio que se chama 'entrega'. Porém, em nossos dias o se entregar é algo arcaico, sem valor, pois é preciso cuidar de meus interesses pessoais. Porém, afirmo que é possível conseguir, quando se busca em DEUS, por intermédio da oração, a renúncia de meus desejos pessoais e o desejo de viver um amor verdadeiro.

Dificuldades? Sempre teremos. Vontade de desistir? Sempre existirá. Mas quando nos pegamos em amor um para com o outro, de forma transparente e tendo Cristo como a Pedra do alicerce dentro do lar, é possível resistir às intempéries da vida.

Viva em VIDA PLENA!

 

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

 

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - www.vivendoemvidaplena.teo.br 

[2] Disponível em: . Acesso em: 21 set. 2018.

[3] Disponível em: . Acesso em: 21 set. 2018.

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