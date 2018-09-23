DEUS QUER GERAR A GENTILEZA EM NOSSA VIDA

Robinson L Araujo[1]

Marco A Silva[2]

"Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam - mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé. Tratem-nos com gentileza". (Romanos 14:1)

A natureza humana é complicada. Aprendemos desde cedo a julgar as pessoas pelo que vestem, falam, fazem, comem, frequentam, etc. Hoje, no auge das redes sociais, acaba por ficar muito mais fácil o julgamento. Isso se dá por se deixar de olhar nos olhos, sendo as críticas colocadas de forma avassaladoras e destrutivas.

As pessoas são diferentes de nós; pensam diferentes, agem diferentes. As vezes é preciso que passemos por dificuldades para entendermos e passarmos a respeitar. Muitas vezes esse é um processo difícil e doloroso, mas que acaba fazendo com que cresçamos.

O Apóstolo Paulo escreveu em virtude do julgamento que ora se fazia, com aqueles que comiam carne dos que não comiam algum tipo de carne ou animal. Ele ainda afirmou:

Deixem de lado a atitude de querer decidir o que é certo pra outro. Preocupem-se em não se intrometer na vida dos outros, tornando a vida mais difícil do que ela é. Estou convencido - Jesus me convenceu! - de que tudo é santo em si mesmo. Nós, pelas nossas atitudes ou palavras, é que podemos contaminar as coisas. (Romanos 14:13-14).

O meu "achismo" para com a vida de outro irmão e pessoa tem que ser deixado de lado. Posso aconselhar? Sim! Deve-se procurar o diálogo, mostrar o que talvez se deva mudar e aprender a ouvir sobre o que eu preciso mudar. É possível que aquilo que eu não concorde na vida de uma pessoa, seja reflexo de minhas vontades em fazer ou, simplesmente, projeto meu erro em outros.

Desde que não seja uma correção pela imoralidade, desvios ou contravenções que a lei dos homens nos empoe e que se deve obedecer pelo princípio de se viver em sociedade, temos de abandonar a prática de fazer com que a vida de outro seja mais difícil do que já é.

Paulo, conclui nos versos 22-23, do capítulo 14:

Cultivem o relacionamento com DEUS, mas não imponham aos outros. Vocês serão felizes se seu comportamento e sua fé forem coerentes. Mas, se não estão seguros, se percebem que estão agindo de modo incoerente com o que creem - às vezes tentando impor sua opinião ou apenas agradar -, vocês estão errados. Seu modo de viver não condiz com o que vocês creem, então está errado.

Que possamos buscar direção em DEUS para fortalecermos nossos relacionamentos. Se afirmo amar a DEUS, preciso demonstrar por meio de minhas atitudes, caso contrário, estaremos errados se a nossa vida não refletir o nosso discurso.

A gentileza leva a gentileza e a vivermos em Vida Plena!

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.