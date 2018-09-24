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Robinson L Araujo

O EVANGELHO ACOLHEDOR

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 24/09/2018 às 15:14

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Robinson L Araujo1

Marco A Silva2


 

"Portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros, para a glória de DEUS. Jesus fez; agora, é a vez de vocês! Sendo fieis aos propósitos de DEUS". (Romanos 15:7).


 

O maior propósito de DEUS e sendo Seu propósito eterno é constituir uma família, de muitos filhos, para Sua glória. O maior exemplo que temos a seguir é o próprio Jesus Cristo, quando, mesmo rejeitado pelos seus, os amou ao ponto de dar a Sua vida para resgate de todos. Quero afirmar: "De todos!"

Se DEUS deu Seu Filho para morrer por mim, como poderia 'eu', deixar de estender a mão para aqueles que estão necessitados, com o coração quebrantado, necessitando de que alguém estenda a mão e o traga para perto de si e diga: querido irmão, estamos juntos. Não existe melhor acolhimento para aquele que precisa.

O problema é a nossa natureza pecaminosa e destrutiva. Acaba-se por aproveitar as oportunidades e momentos sensíveis das pessoas para julgar e condenar, esquecendo-se que Jesus nos amou e se deu por nós e, detalhe - sem nada em troca. Ele chama nossa atenção, afirmando: "Jesus fez; agora, é a vez de vocês! É a máxima do Evangelho e o maior exemplo a ser seguido de nosso Discipulador.

Interessante que, o apóstolo Paulo ainda adverte em Romanos 15:1-2, quando afirmou:

Aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé têm o dever de ajudar os que são vacilantes, não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força é para servir, não para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: “Como posso ajudar?”. 

Julga-se forte? Ajude os mais fracos a superarem suas dificuldades. Confesso ser um desafio, a começar por mim, mas temos que seguir os conselhos do Mestre.

Servir sem esperar nada em troca! É o maior desafio. Como diz o ditado: "a carne é fraca...", é nessas horas que faremos a diferença, quando se não espera nada em troca, nenhum tipo de reconhecimento ou elogio. Essa palavra serve para ser colocada em prática dentro de nosso relacionamento conjugal. É preciso servir, para ser servido; é necessário amar, para ser amado; é opção de entregar, para receber. É preciso se preocupar com o bem-estar do outro.

O exemplo? É Jesus Cristo:

Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estava disposto a ajudar. “Assumo os problemas dos problemáticos” — assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, estejam certos de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras venham a nos caracterizar, mantendo-nos alerta para o que ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então, seremos um coral — não apenas nossa voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus! (Romanos 15:3-6).

A nossa caracterização em Cristo dependerá das atitudes que desenvolvermos com nossos irmãos, amigos, pessoas próximas e principalmente, com aqueles que se dizem 'inimigos'. Amar o amigo é muito fácil, mas o inimigo...

Que o Mestre nos ensine e conduza a uma caminhada em Vida Plena!


 

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.


 

1 Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - www.vivendoemvidaplena.teo.br

2 Pastor - e-mail: pastormarcosilva@gmail.com

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