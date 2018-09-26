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Robinson L Araujo

A CASA DE DEUS

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 26/09/2018 às 13:31

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Robinson L Araujo[1]

 

"Usando outro exemplo, vocês são a casa de DEUS". (I Coríntios 3:9).

 

É verdade, somos a casa de DEUS! Diferentemente do especificado no Antigo Testamento, quando DEUS habitava em tendas e depois, pela vontade de Davi, realizada por seu filho Salomão com a construção do Templo, onde Senhor habitava. Em nossos dias, DEUS não habita em construções levantadas pelas mãos dos homens e sim, dentro do homem.

Sendo assim, existe o compromisso do homem de manter o ambiente do corpo limpo e bem manutenido, como verdadeiros mordomos da casa em que o Senhor deve habitar pela presença do Seu Espírito Santo. I Coríntios 3:16-17, afirma: "Vocês percebem que são o templo de DEUS e que o próprio DEUS está presente em vocês? Quem destruir o templo de DEUS não ficará impune, estejam certos disso. O templo de DEUS é sagrado, e vocês são esse templo".

Não podemos deixar de mencionar que, não somente o pecado tem poder destrutivo da habitação de DEUS. É necessário o cuidado da saúde, agindo de forma zelosa e preventiva no cuidado, mantendo a casa sempre em perfeitas condições, como quando se realiza a manutenção de uma residência.

Antes, para que se possa ser templo de DEUS, se faz necessário a habitação do Espírito Santo, conduzindo nossa mente e desejos do coração. Isso se dá pela aceitação do que Cristo Jesus fez na cruz do calvário quando - Sua entrega - passando DEUS fazer-se presente em nossa vida.

Paulo ainda afirmou: "o templo de DEUS é sagrado e, vocês são esse templo". A forma de cuidar daquilo que se é sagrado é afastando-se do pecado que contamina o templo. No Antigo Testamento, quando as pessoas adentravam de forma impura no templo, acabavam mortos, pois, o pecado não suporta a presença de DEUS. A consequência hoje da contaminação do templo refletirá em uma vida eterna, longe da presença do Criador.

É possível sabermos o que contamina o corpo, prejudicando ou afastando a presença de DEUS. Gálatas 5:19-21, lista:

Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende: sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor; vida emocional e mental detonada; busca frenética por felicidade, sem satisfação; deuses que não passam de peças decorativas; religião de espetáculo; solidão paranóica; competição selvagem; consumismo insaciável; temperamento descontrolado; incapacidade de amar e de ser amado; lares e vidas divididos; coração egoísta e insatisfação constante; costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais; vícios incontroláveis; tristes paródias de vida em comunidade. E, se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês: se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o Reino de Deus.

É certo que, pelas nossas próprias forças não nos ausentamos do desejo do pecado, é necessário a presença do Espírito de DEUS em nossa vida, dano-nos forças e revigorando a vontade em não cair na tentação e nos erros.

O Apóstolo Paulo em I Coríntios 6:19-20, conclui:

Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual DEUS pagou um preço tão alto? A parte física não é um mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a DEUS. Portanto, deixem que as pessoas vejam DEUS no corpo de vocês e através dEle.

Faz-se necessário a mudança de atitudes e comportamentos, é fundamental a entrega ao Mestre dos mestres para que, pela Sua misericórdia nos ensine a caminharmos em Vida Plena!

 

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

 

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - www.vivendoemvidaplena.teo.br

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