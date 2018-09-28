A MAIOR VIRTUDE É APRENDER COM OS ERROS DO PASSADO

Robinson L Araujo

Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil! Mantenham a confiança em DEUS. (I Coríntios 10:12).





Na caminhada cristã, temos um livro de diretrizes que devemos tomar como nosso manual de conduta e regra, chamado de Bíblia ou a Palavra de DEUS revelada. Nela encontramos erros que foram cometidos no passado e podemos ao menos tentar não cometê-los.

Augusto Cury, em o código da inteligência, afirma: “Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia, aprende com os erros dos outros”. Sendo assim, para que se viva um relacionamento seja ele conjugal, familiar, no trabalho ou com os amigos, faz-se necessário observar em outros, corrigindo para que se não cometa os mesmos erros.

O Apóstolo Paulo, ainda afirmou em I Coríntios 10:11, quando menciona: “Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes – eles no início e nós no fim – e podemos confundir tudo, assim como eles”.

A nossa natureza é fraca. Não somos fortes o suficiente para resistir. É preciso que DEUS fortaleça-nos de tal forma, que as minhas forças e vontade se espalmam na dEle. Por exemplo: Dentro de um casamento, para que um relacionamento seja duradouro, se faz necessário a cordialidade, a entrega e a confiança, principalmente quando se refere a questão de adultério. Não adianta uma pessoa falar que é forte demais a ponte de não cair na tentação, é muito melhor fugir da mesma, isso não quer dizer que sejas fraco. “Aquele que se julga firma, cuidado para que não caia’.

O próprio Rei Davi, um homem segundo o coração de DEUS, não percebendo a cilada em que estava se envolvendo, acabou caiu quando, deixando seus afazeres e obrigações como Rei, se encantou por Bete-Seba, olhando sua beleza e promovendo o desejo no coração, levando-se ao ato do adultério e posteriormente, a morte de seu marido. Essa história pode ser contemplada em II Samuel 11 e 12.

É muito comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que se obterá. A preocupação com as consequências e implicações é mínima ou, até mesmo, inexistente. Esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas e não são poucos os crentes que seguem por esse caminho. O resultado são inúmeros conflitos e dramas familiares.

Lembre-se: Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que DEUS não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. (I Coríntios 10:13).

Fuja da tentação; não confie achando que será forte o suficiente para resistir; busque em DEUS a força para vencer os conflitos interiores e desejos impulsionados pelas propagandas; antes de errar, é possível aprender com erros que outros cometeram. Tais atitudes acabam por nos salvar não somente na área sentimental, sexual, bem como, atitudes em nossa vida secular.

Viva na dependência de DEUS em Vida Plena.





REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.



