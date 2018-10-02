EM MOMENTOS DIFÍCEIS É POSSÍVEL VIVER MOMENTOS AGRADÁVEIS

Robinson L Araujo

Quando percebemos que estão dispostos a suportar os momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis, sabemos que vocês vão conseguir. (2 Coríntios 1:7).

A vida é feita de momentos difíceis e de momentos agradáveis. É nas dificuldades que se aprende a ter paciência para suportar as crises. Pode-se até mesmo afirmar que, nos momentos de dificuldades que ora se vive, seja um processo de amadurecimento! É por meio das dificuldades que encontrar-se o limite pessoal. Também não se pode comparar a dificuldade de outros com a que você passou ou está passando. O limite é pessoal.

Sendo assim, gostaria de firmar que por meio das dificuldades é possível se viver momentos agradáveis, pois por meio delas, acabamos sendo ensinados. Lembre-se que a bonança, acaba por vir depois das tempestades que ora passamos ou ainda passam e assolam nossa caminhada.

Vivemos diversos tipos de dificuldades, como por exemplo: no trabalho, no relacionamento, na saúde, conflitos pessoais e psicológicos, uma perda de uma pessoa que amamos, dentre tantos outros. Mas, creia, você vai conseguir superar!

Existe um caminho que podemos percorrer, onde é possível encontrar forças para vencer e continuar a busca dos momentos agradáveis. II coríntios 1:3-5, afirma:

Todo louvor a DEUS e Pai de nosso Senhor, Jesus, o Messias! Pai de toda misericórdia! DEUS de toda cura e restauração! Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e, antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos de Seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento.

O Apóstolo Paulo não afirmou que, se nos entregamos a Cristo, nossas dificuldades passarão ou não se terá mais problemas. DEUS é Pai e provedor de toda cura e restauração, sendo que Ele está ao nosso lado nos momentos de dificuldades e nos leva para o lado de alguém que está passando pela mesma dificuldade ou que passou. Assim, poderemos ajudar ou ser ajudado.

A busca de pessoas capacitadas, sejam elas especialistas como médicos, psicólogos, terapeutas, conselheiros, pessoas experientes são importantes e necessárias pois, o Senhor os capacita para que venham a cuidar de nosso corpo e mente. Mas, as dificuldades da alma e do espírito é somente o Senhor que têm poder para nos ajudar a “sair” do buraco.

Para isso, deve-se depositar fé. Como assim? Talvez não seja algo explicável e sim sentido e vivido. Ter fé é acreditar no que não é possível, mesmo que tenha sido desenganados pela medicina; desacreditados pelos homens… Para DEUS, nada será impossível ou poderá te afastar de momentos agradáveis – mesmo nas dificuldades – pois a nossa maior esperança deve está depositada na vida eterna.

Ainda no verso 6 de II Coríntios 2, ele afirma: “O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados, recebemos ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. Os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos difíceis”.

Quero terminar incentivando você a prosseguir. Levante-se, olhe para o alto, estenda as mãos e segure firme nas mãos de DEUS. Não sei pelo que você está passando, mas o Senhor nos dá a possibilidade de recebermos cura e salvação. Afirmo o que Paulo disse: “Seus momentos difíceis são os nossos momentos difíceis”.

Se entregue a Ele e confie. Que DEUS te abençoe. Viva em Vida Plena!





REFERÊNCIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.