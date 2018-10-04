Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:19

Buscar

Últimas notícias
X

Robinson L Araujo

NÃO SE SINTA PEQUENO, DEUS TE FAZ GRANDE!

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 04/10/2018 às 16:07

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Robinson L Araujo[1]

 

Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que DEUS dá não é pequena: vocês é que vivem de modo pequeno. (II Coríntios 6:12).

 

Quantas pessoas se sentem inferiorizadas, acabam por achar que não são dignas a elogios, a uma posição social, a um trabalho melhor, a ter uma plenitude de vida. Acabam andando pelos escanteios da vida, entristecidas, frustradas, como se ninguém as amasse ou que fosse digna para ser amada.

Interessante que esse sentimento de inferioridade não é algo atual. O próprio apóstolo Paulo acabou advertindo: "a pequenez que sentem vem de dentro de vocês". É possível que mudemos nossa história. É verdade que não podemos retroceder para mudar o passado, mas é possível mudarmos a nossa maneira de pensar e viver com a intenção de se fazer um futuro diferente.

Mas onde buscarei forças para fazer uma verdadeira mudança em minha vida? Vejamos a afirmação: "A vida que DEUS dá não pequena: você é que vive de modo pequeno". Para que essa mudança comece, não adianta eu mudar minha fisionomia se meu interior continua vazio. A mudança deve acontecer de dentro para fora. Ele ainda afirma: "Digo isso com franqueza e com afeição. Abram a vida! Comecem a vivê-la plenamente!" (II Coríntios 6:12-13).

Não são as aparências externas que trarão ou mostrarão que uma pessoa é feliz. Por exemplo, podemos buscar reportagens de quantas pessoas ricas e famosas acabam se suicidando. Possuem tudo do que precisam e mais, porém esquecem-se de preencher o vazio que está dentro do coração, em sua alma. É essa a mudança que DEUS propõe para cada um de nós!

II Coríntios 7:1, acaba afirmando: "Diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a DEUS".

É preciso que nos esvaziemos daquilo que nos afasta da presença de DEUS. Somos templos para Sua habitação e, para que Ele se faça presente, é preciso que se abra a porta de nosso coração e aceitemos a Sua direção, deixando de viver a maneira que eu acho que devo viver. Quando se age assim, as coisas que desejamos motivados pelos olhos, deixam de ser primazia e tão importante em minha vida pois, a felicidade virá de dentro para fora.

Sendo assim, gostaria de terminar com a passagem que II Coríntios 6:1-2 nos afirma:

Somos seus companheiros nesta obra, por isso imploramos: não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que DEUS concedeu a vocês. Ele nos lembra: ouvi seu chamado no tempo certo; no dia que você precisou de Mim, Eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que Ele ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois.

É pessoal e depende de cada um a proposta que Ele nos dá de vivermos uma caminhada em Vida Plena. Que DEUS nos abençoe.

 

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

 

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - www.vivendoemvidaplena.teo.br

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Robinson L Araujo

A VIVÊNCIA FAMILIAR EM TEMPOS DE QUARENTENA

Robinson L Araujo

EM TEMPOS DE PANDEMIA, O LAR DEVERIA SER O MELHOR REFÚGIO.

Robinson L Araujo

DEUS, FAMÍLIA E COVID-19!

Robinson L Araujo

PÓS-MODERNIDADE, SEXUALIDADE, CULTURA, IDEOLOGIA DE GÊNERO E A IGREJA

Publicidade

Robinson L Araujo

Na Longa Estrada da Vida...

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo