NÃO SE SINTA PEQUENO, DEUS TE FAZ GRANDE!

Robinson L Araujo[1]

Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que DEUS dá não é pequena: vocês é que vivem de modo pequeno. (II Coríntios 6:12).

Quantas pessoas se sentem inferiorizadas, acabam por achar que não são dignas a elogios, a uma posição social, a um trabalho melhor, a ter uma plenitude de vida. Acabam andando pelos escanteios da vida, entristecidas, frustradas, como se ninguém as amasse ou que fosse digna para ser amada.

Interessante que esse sentimento de inferioridade não é algo atual. O próprio apóstolo Paulo acabou advertindo: "a pequenez que sentem vem de dentro de vocês". É possível que mudemos nossa história. É verdade que não podemos retroceder para mudar o passado, mas é possível mudarmos a nossa maneira de pensar e viver com a intenção de se fazer um futuro diferente.

Mas onde buscarei forças para fazer uma verdadeira mudança em minha vida? Vejamos a afirmação: "A vida que DEUS dá não pequena: você é que vive de modo pequeno". Para que essa mudança comece, não adianta eu mudar minha fisionomia se meu interior continua vazio. A mudança deve acontecer de dentro para fora. Ele ainda afirma: "Digo isso com franqueza e com afeição. Abram a vida! Comecem a vivê-la plenamente!" (II Coríntios 6:12-13).

Não são as aparências externas que trarão ou mostrarão que uma pessoa é feliz. Por exemplo, podemos buscar reportagens de quantas pessoas ricas e famosas acabam se suicidando. Possuem tudo do que precisam e mais, porém esquecem-se de preencher o vazio que está dentro do coração, em sua alma. É essa a mudança que DEUS propõe para cada um de nós!

II Coríntios 7:1, acaba afirmando: "Diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a DEUS".

É preciso que nos esvaziemos daquilo que nos afasta da presença de DEUS. Somos templos para Sua habitação e, para que Ele se faça presente, é preciso que se abra a porta de nosso coração e aceitemos a Sua direção, deixando de viver a maneira que eu acho que devo viver. Quando se age assim, as coisas que desejamos motivados pelos olhos, deixam de ser primazia e tão importante em minha vida pois, a felicidade virá de dentro para fora.

Sendo assim, gostaria de terminar com a passagem que II Coríntios 6:1-2 nos afirma:

Somos seus companheiros nesta obra, por isso imploramos: não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que DEUS concedeu a vocês. Ele nos lembra: ouvi seu chamado no tempo certo; no dia que você precisou de Mim, Eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que Ele ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois.

É pessoal e depende de cada um a proposta que Ele nos dá de vivermos uma caminhada em Vida Plena. Que DEUS nos abençoe.

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.