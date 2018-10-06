ELEIÇÕES: ESCOLHAS HUMANAS OU IMPOSIÇÃO DIVINA

Robinson L Araujo[1]

"Mas o povo não deu atenção a Samuel. Eles insistiam: "Não estamos preocupados com isso! Queremos um rei para nos governar! (I Samuel 8:19).

Estamos às vésperas das eleições. Um ato de cidadania que nos garante o poder de escolha daqueles que governarão nossa nação (presidente e governadores), acompanhado pelo legislativo (deputados estadual, federais e senadores). Existe a aspiração e vontade de que a pessoa com quem simpatizamos vença e acaba-se fazendo de tudo para convencer outras pessoas.

Não gostaria de me aprofundar muito, não sou um cientista político e muito menos um historiador para marcar tempos relevantes entre os tipos de governos. Se a democracia, ditadura, imperialismo, comunismo, socialismo, monarquia, presidencialismo e dentre muitos que existem pelo mundo seja a forma correta de governo. Não é o que busco, principalmente em poucas letras que serão discorridas aqui.

O que ocorreu naquele momento, conforme o texto apresentado, é que o povo de Israel - O povo escolhido de DEUS - Estava submetido a um governo teocrático, 'imposto' por Jheová. Etimologicamente, o conceito de teocracia (que forma o Estado teocrático[2]) surgiu do grego, em que teo significa "deus" e cracia quer dizer "governo", ou seja, teocracia significa "Governo de DEUS" ou "governo divino". Sendo assim, podemos afirmar que naquele exato momento, o povo pediu o impeachment de DEUS, deixando de seguir a direção dada por Ele para que um rei os governasse, como as nações que eles mesmos conquistaram e seus reis eram deportados do trono e assassinados.

Hoje, não podemos culpar a DEUS ou ao inimigo pelas escolhas que fazemos nas urnas - Por Jesus Cristo somos o povo escolhido por DEUS (Seu Israel). Importante salientar que a nossa nação é o segundo pais cristão do mundo, com certa de aproximadamente 175 milhões de seguidores de Jesus Cristo, levantado pelo instituto de pesquisa Pew Research Center (PRC), perdendo somente para os Estados Unidos.

Não se pode deixar de comentar que é próprio do ser humano o desejo que ele tem de ser livre. Afinal, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é inteiramente livre; portanto, o ser humano deve desfrutar de certa liberdade. Nós podemos escolher amigos bons ou maus, aliarmos a DEUS ou ao Diabo, o inferno ou céu e assim por diante. DEUS nos deu o “livre-arbítrio”.

Portanto, a partir de 1988, com a Constituição que continua em vigor, conquistamos o direito ao voto direto em nosso país, sendo obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos, aos jovens entre 16 e 17 anos e aos maiores de 70 anos. Hoje, somos 147.302.354 eleitores em nossa nação, conforme publicado dia TSE[3].

Na Bíblia, Deus nos desafia a olhar para nosso mundo de maneira diferente. E isso inclui nossa visão da política. Então, por onde devemos começar quando consideramos o governo, a política, o voto? A Bíblia afirma em I Timóteo 2:1-2: "A primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber, por todos que você conhece. Ore, especialmente, pelos líderes e seus governos, para que governem bem, de modo que estejam tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que o DEUS Salvador quer que vivamos".

É necessário que se vote consciente; que o candidato tenha em seu plano de governo, diretrizes que tragam tranquilidade aos brasileiros que o escolherão para governar e dirigir a nação. Orar pelos governantes é sensato, mesmo na melhor das democracias. Não se pode garantir que os governantes eleitos vão ser pessoas do bem, pois o discurso poderá destoar das práticas e acabaremos enganados pelos escolhidos. Não podemos mudar essa realidade, mas podemos ter influência de outra maneira no governo daqueles que serão escolhidos: ORANDO.

A decisão das urnas deverá levar-nos a oração para aqueles que serão nossos governantes. Isso é importante, se queremos ter uma vida tranquila, com dignidade e paz. Deus pode mudar o coração até do pior líder. Onde não há esperança, nossas orações podem contribuir para uma mudança surpreendente. De certa forma, a Igreja do Senhor, deve deixar impor suas escolhas e orar por aqueles que governam nossa nação. Fato é que os primeiros cristãos decerto oraram pelos governantes e um milagre aconteceu: o império romano passou de perseguidor a grande promotor do Cristianismo!

A diplomação de um candidato não é mais uma 'imposição' Divina, quando DEUS escolhia, é uma escolha da maioria, chancelada pela democracia[4]. Em uma democracia, todo cristão tem a oportunidade de participar ativamente da política de seu país. Esse é um grande privilégio! Mas antes de tudo, devemos pôr Deus no centro e orar pelos governantes, para que tenham sabedoria e nos garantam uma vida tranquila.

Que possamos fazer escolhas sábias na utilização das urnas; que, possamos clamar a DEUS para que derrame sabedoria e graça aos vencedores; que, nossas escolhas sejam a melhor para a família, na construção de uma sociedade justa e temente a DEUS.

Que nossas escolhas nos leve a caminhar em Vida Plena!

REFERÊNCIAS

Orar pelos governantes - o cristão e a política. Disponível em: . Acessado em: 06 out. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.