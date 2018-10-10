UMA HERANÇA ESTABELECIDA POR DEUS

Robinson L Araujo[1]

Assim, fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. (Gálatas 4:5).

Quando se vive em completo afastamento de DEUS, acaba-se por ser escravo das próprias vontades e desejos, sem direito a uma herança. Diferentemente do que muitos falam e pregam, a nossa herança não é terrena e sim espiritual. Sendo assim, quando se é liberto dos próprios desejos, assume-se a posição de filhos por adoção de DEUS e tem-se a oportunidade de desfrutar de Sua herança.

Em Sua criação, o Senhor a tudo criou e ao homem formou. Pela influencia do pecado, tornou-se criatura, sendo necessário a filiação por meio da adoção. A culpa não foi de DEUS e sim, a ganância do homem em querer ser como DEUS. Gálatas 4:6-7, afirma: Uma vez que fomos adotados como filhos, DEUS enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo: “Papai!”. Essa intimidade com DEUS é para vocês que são filhos, não para escravos. E, como filhos, são também herdeiros, com pleno acesso à herança.

Somente quando se aceita o ato sacrificial do Filho na cruz do calvário, tem-se o privilégio de, através do Seu Espírito que passa a habitar no coração, se consegue deixar de seguir as próprias vontades e desejos, seguindo a Sua direção, devido a filiação. Sendo assim, deixa-se de chamar a DEUS de somente DEUS, passando a ter um relacionamento de filhos com o Pai, mudando a forma de relacionamento entre a criatura e o Criador.

Porém, o Apóstolo Paulo enfatiza que a mudança da forma de relacionamento entre o homem e DEUS não se dá pelos esforços individuais do próprio homem, veja o que Gálatas 3:2-4 afirma:

Permitam-me perguntar: Como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a DEUS? Ou foi por terem aceitado a Mensagem de DEUS? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por DEUS. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de DEUS, acham que podem aperfeiçoá-la? Será que tudo o que sofreram foi inútil? Cuidado: Vocês podem perder tudo o que alcançaram.

Não é possível pela religiosidade o agradar a DEUS, tentando ser uma pessoa piedosa ou até mesmo, achando que, por não roubar ou matar, bem como nunca haver adulterado, não está sobre influencia do pecado. A natureza de concepção do homem é uma natureza de pecado e escravidão. Como escravo não existe possibilidade do recebimento de qualquer tipo de herança, salvo quando se deixa da condição de escravo e passa-se a gozar de liberdade.

Paulo ainda continua em Gálatas 3:5, quando afirma: "Respondam-me: Será que DEUS, que os presenteia com sua presença, com seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho?" .

Faz-se necessário ouvir a Mensagem e crer na mudança que Ela é capaz de fazer na mente e coração. O escravo pela sua força e vontade não consegue ser livre a não ser que seu 'dono' conceda-lhe liberdade. É por Jesus Cristo que o homem é livre para se tornar filho e herdar a vida eterna.

Que Ele nos possibilite a carta de alforria para deixarmos de viver nos princípios da lei e a Sua graça inunde nosso coração e mente, para caminharmos em Vida Plena.