A ADOÇÃO QUE NOS TORNA LIVRES

Robinson L Araujo[1]

Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. (E que prazer ele teve em planejar tudo isso!). (Efésios 1:5)

DEUS, nunca deixou que Seu maior propósito deixasse de ser cumprido, sendo ele: Ter uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para Sua glória. Mesmo quando o homem perder a comunhão com Ele na criação, pelo Seu Filho, reatou-nos para que tenhamos a possibilidade de fazermos parte de Sua família.

Sendo assim, o apóstolo Paulo em Efésios 1:3-4, 6, afirma:

Como DEUS é maravilhoso! E que bênção Ele é! Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça.

Aos olhos humanos poderiam até mesmo afirmar, ser uma grande loucura acreditar. Porém, somente será possível compreender por intermédio dos olhos da fé, acreditar naquilo que não é palpável.

O fato é que, um dia, DEUS enviou Seu Filho ao mundo. Efésios 1:7-10 afirma:

Por causa do sacrifício do Messias, que derramou Seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre: estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres! Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos, e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra.

Pelo ato na cruz, tornamo-nos um povo livre. Não somente livre, mas totalmente livres! Livres das punições de nossas maldades; livres para fazermos as escolhas que se desejamos; livres para aceitar e crer que DEUS fez isso por nós.

O que vemos é o mundo tomando uma direção obscura, desacreditando a existência de DEUS, talvez a culpa seja nossa mesmo, daqueles que se intitulam cristão, por não acreditarmos em nossa liberdade conquistada na cruz e estarmos apegados as próprias maldades.

Fomos comprados por preço de sangue! Inestimável valor! O mais importante que foi de graça, para mim e você e o que se deseja da parte dEle é somente que exerçamos fé.

Que vivamos em Vida Plena e em caminhada pela liberdade que Ele conquistou na cruz por cada um de nós.

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.