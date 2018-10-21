INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO VIVIDA, ELE NOS ABRAÇOU!

Robinson L Araujo[1]

Em vez disso, com Sua imensa misericórdia e Seu amor extravagante, Ele nos abraçou. (Efésios 2:4).

Interessante o tamanho do amor de DEUS! Fato que não pode ser imensurável. Diferentemente da forma que agimos para com Ele ou as fórmulas que pessoas colocam para que se alcance o Seu amor, Ele nos ama e Seus braços estão abertos para nos receber.

Existem até mesmo aquelas pessoas que dizem assim: "quando eu deixar e beber, fumar, pecar..., eu vou me entregar ao Senhor". Esse tempo jamais vai chegar, a nossa natureza é rebelde e nos leva ao afastamento do amor de DEUS, é preciso que nos acheguemos a Ele da forma como estamos, sujos e moribundos, é assim que Ele nos abraçará e proporcionará uma roupagem nova, pelo amor de Seu Filho na cruz do calvário.

O livro de Efésios 2:1-3, continua afirmando:

Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade; estávamos todos no mesmo barco. Graças a DEUS, ele não perdeu a paciência nem nos exterminou.

Nossa natureza e vida são geradas pela influência do pecado. Essa herança foi deixada quando nossos pais - Adão e Eva - resolveram desobedecer e, pela articulação da maldade, na eminência de serem semelhantes a DEUS, acabaram destituídos de Sua presença e a rebeldia passou fazer parte de nosso DNA.

Quando Ele afirma que: "Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissessem a vocês como viver", não é esse o nosso comportamento? Por vezes vivemos pelos impulsos carnais, proporcionados pela nossa carne, como por exemplo, quando se é impulsionado pelas propagandas que ora, despertam nossos desejos consumistas e acaba-se adquirindo sem mesmo ter condições, buscando dividas, se aprisionando impulsionados pelo consumismo.

Interessante quando Ele que: "estávamos todos no mesmo barco". Quem estava, quer dizer que não está mais. Se não estou mais é porque algo aconteceu para que uma mudança fosse proporcionada, dando-me a condição de escolher entre estar e não estar; ficar ou sair; participar ou não. Fazíamos o que queríamos e agora temos a possibilidade de escolher em fazer o que quero ou, fazer o que pode agradar ao Criador.

A podridão acaba por nos trazer repulsa, não é verdade? Quantos de nós, como um exemplo hipotético, entraríamos em um lugar pútrido, onde pessoas vivessem sem nenhuma condição de higiene, sem banhos, perfumes, que não cortassem seus cabelos, numa completa escuridão e com ausência de circulação. Ali encontrando pessoas, as abraçariam ao ponto de amá-las, sem medo de doenças, de ficar fedido ou mesmo de contrair uma doença? É isso que DEUS faz com cada um de nós. Independente do que fazemos, seus braços estão abertos para nos receber, sem acusação, transformando a nossa existência.

Vejamos ainda Efésios 2:5-6, que afirma:

Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte! Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais?

O mais interessante é que Ele faz de graça, não existe um preço que eu deva pagar. O preço foi pago por Jesus Cristo na cruz do calvário. Não é por minha vontade de querer ser bom, é pela Sua misericórdia. A única ação de minha parte? É querer aceitar. A escolha é pessoal e única.

Que Ele nos proporcione discernimento para fazer a escolha que é preciso; que tenhamos a coragem de aceitar a oportunidade de sermos regenerados de nossa natureza pecaminosa; que possamos nos jogar em Seus braços, independente da condição que estamos. Ele nos receberá, enxugará de nossos olhos todas as lagrimas e curará nossas feridas.

Que o Senhor nos proporcione um caminhar em Vida Plena!

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.