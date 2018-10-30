EVANGELHO TRANSFORMADOR OU APROVEITADOR?

Robinson L Araujo[1]

"Nunca tive a menor dúvida de que o DEUS que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, no dia que Cristo Jesus se manifestar". (Filipenses 1:6).

Indago-me, quando penso, no que tenho feito por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Fico imaginando o quanto indigno sou e, mesmo assim, Ele renova Suas misericórdias todas às manhãs sobre minha vida e família. Me pego imaginando qual o final que Ele tem reservado para mim no dia que Seu Filho se manifestar.

Essas perguntas são importantes, pois quando aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida, meu "eu" deve morrer para que, a vida dEle seja manifestada ou refletida através de meus atos e atitudes. Para isso, é necessário que Ele comece a grande obra em nossa vida!

O apóstolo Paulo, esclarece em Filipenses 2:1-4, quando afirma:

Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo; se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês; se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês; se vocês têm um coração; se vocês se importam uns com os outros — façam-me um favor: concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo; não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar.

Interessante que o apóstolo coloca algumas condições com o uso do pronome: Se vocês; se o amor; se estar; se vocês têm um coração... Sendo assim, é possível afirmar que, quando recebemos e aceitamos o ato sacrificial de Jesus Cristo: Recebemos algo de bom; o amor dEle faz diferença; estamos em uma comunidade do Espírito, pois Ele é o Elo de ligação entre os irmãos; passamos a ter um coração transformado; nos importamos uns com os outros; somos verdadeiros amigos. Existe transformação de dentro para fora, quando aceitamos a obra de Jesus Cristo, a boa obra que Ele começou em nossa mente e coração.

Terminando as condições, Paulo passa afirmar: quando Cristo transforma a vida de vocês, a amizade que brota no coração da 'fraternidade' ou 'irmandade', deixa de ser para busca de proveito próprio. Ninguém precisa jogar sujo com ninguém, por sermos lavados pelo Sangue de Cristo. Deixa-se o interesse pessoal e passa-se a ter preocupação com aqueles menos favorecidos, estendendo a mão, deixando de lado minhas vontades. É partilha, é entrega, é vida de Cristo!

O nosso maior problema é quebrarmos nosso orgulho! Como somos orgulhosos. O fato é que, quando aceitamos a Jesus Cristo, deixamos as nossas vontades e passamos a espelhar a vontade e o caráter de Cristo. Cristo se 'funde' em nós, para que sejamos novas criaturas, caso contrário, continuamos sujeitos ao nosso orgulho.

Para que se viva desta forma, é preciso compreender Jesus Cristo. Na condição de DEUS, tornou-se homem e como homem, não reivindicou ser DEUS, para que o propósito de reconciliação entre o homem e DEUS se tornasse real. Vejamos o que Filipenses 2:5-8 nos esclarece:

Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com DEUS, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano! E, depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente — e da pior forma: a crucificação.

Importante ressaltar que a obediência gera frutos. Filipenses 2:9-11, afirma:

Por causa dessa obediência. DEUS o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados, no céu e na terra — até aqueles há muito mortos e enterrados — se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de DEUS Pai.

Faz-se necessário que olhemos a nossa volta e façamos a seguinte pergunta: O que tenho feito para que o evangelho transforme vidas? As pessoas estão cansadas de palavras. Fala-se muito e pouco se age! O problema também está em, quando se age, acaba-se buscando interesses pessoais, mostrando que Cristo ainda não transformou a vida por completo, e vive-se como um aproveitador.

Qual o exemplo que Cristo é através de minha vida? Que tenhamos discernimento e DEUS derrame de Sua misericórdia, ao ponto de realmente sermos transformados e passamos a viver em Vida Plena.

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.