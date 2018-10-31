Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:20

Buscar

Últimas notícias
X

Robinson L Araujo

A REFORMA PROTESTANTE E O AVIVAMENTO

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 31/10/2018 às 14:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Robinson L Araujo[1]

 

"Nunca mais viraremos as costas para Ti! Dá vida a nossos pulmões, para que possamos gritar Seu nome". (Salmos 80:18)

 

ENTENDENDO A REFORMA

A Historiadora Bezerra (2017), afirma que a Reforma Protestante foi à grande transformação religiosa da época moderna. Iniciada por Martinho Lutero (1483-1546), monge agostiniano alemão, e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico negava algumas práticas comuns apregoadas pela Igreja.

Sendo assim, no dia 31 de outubro de 1517, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento com 95 pontos (teses[2]) criticando a Igreja e o próprio papa, afixando-o na porta da igreja do Castelo.

Havia algo que já incomodava: O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média. Este processo tornou tensa a relação entre reis e Igreja. Até este momento, a Igreja Católica centralizava o domínio espiritual sobre a população e do poder político-administrativo dos reinos.

Bezerra (2017), ainda afirma que a Igreja - possuidora de grandes extensões de terra - recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter estes impostos no reino.

Os camponeses também estavam descontentes com a Igreja. Na Alemanha, os mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades. Muitas vezes, os bispos e os abades viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos.

A Igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a "usura" - a cobrança de juros por empréstimos - considerada pecado. Defendia a comercialização sem direito a lucro e o "justo preço". Isto reduzia o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira.

Tendo fixado as 95 teses na porta da igreja a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe, ao contrário, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim, as censuras à Igreja Católica.

Com isso, em 1520, o papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público o que agravou a situação. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembléia, chamada "Dieta de Worms", na qual o monge foi considerado herege.

Acolhido por parte da nobreza alemã refugiou-se no castelo de Wartburg. Ali, se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão, e a desenvolver os princípios da nova religião.

 

UMA NOVA REFORMA OU AVIVAMENTO?

Em dias atuais, muitos acreditam que a igreja deva passar por outra reforma/avivamento. De fato, não deixa de ser verdadeira essa afirmação, pois a igreja, por muitas vezes têm perdido o alvo que é ratificado por Jesus em Mateus 22:37-40, que afirma:

Jesus respondeu: "Ame o Senhor seu DEUS com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo, ligado a esse: Ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente: Tudo o que está na Lei de DEUS e nos Profetas deriva deles".

As igrejas, não generalizando, estão como nos dias de Lutero, deixando sua essência e adquirindo propriedades faraônicas, bens materiais que a traça e a ferrugem consomem; lideres cada vez mais trocando a fé das pessoas por valorosas somas em dinheiro; como nunca se viu, a igreja em nossa eleição para presidente, assumiu um papel/partido que não compete a ela, sendo o seu papel de intercessora, independente daquele que fosse eleito pelo voto democrático e direto da população; o evangelho de arrependimento e transformação deixa de ser pregado nos púlpitos e reuniões; dentre tantas que poderiam ser citadas.

O salmista nos chama a reflexão e a responsabilidade de "nunca mais virarmos as costa para DEUS...". É isso mesmo! É preciso que se faça uma auto reflexão do que temos feito com o Evangelho de Jesus Cristo. Adoração para transformação, de nosso interior para o exterior e não o inverso, que para receber algo de DEUS, se faz necessário pagar.

Como o que indignou Lutero, hoje é possível se ver o enriquecimento da igreja na venda de lenços, vassouras, e o absurdo do comercio de terreno no céu. A Palavra ainda afirma em Mateus 10:8, que diz: "...Vocês são tratados com generosidade, por isso vivam generosamente".  Eu outra tradução, ele afirma: "...De graça recebestes, de graça dai".

A Reforma/Avivamento que a igreja precisa passar está, não em "teses" que devam ser fixadas em portas de igrejas e sim, na porta do meu coração. É individualizada, a transformação deve partir de mim, de dentro para fora.

Daniel, quando levado para a Babilônia com seus companheiros, em alguns momentos da vida, ele e seus amigos tiveram que tomar posições e algumas delas, custariam a própria vida. No capítulo 1, verso 8, ele afirma: "Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com o banquete oferecido pelo rei". A Babilônia representa o mundo e quantos têm tido o compromisso em não se contaminar com o que o mundo oferece?

O apóstolo Paulo, nos adverte do proceder do Avivamento em Filipenses 1:12-14, que fala:

Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a Mensagem prosperou. Todos guardas e demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada, e agora estão aprendendo sobre Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada, e agora se dedicam a falar, com muita coragem, a respeito de DEUS e do Messias.

Temos como igreja, atiçado a curiosidade das pessoas que estão a nossa volta? O que a igreja "templo" representa para aqueles que moram em sua redondeza? É preciso nos avivar para transformar.

O avivamento não é 'expressão' de dons, eles são independentes de minha vontade e pasme, se DEUS precisar, o dom é concedido até mesmo ao incrédulo, pois é para momentos específicos de ação do Senhor. O avivamento que a igreja deve promover e buscar é a sua própria transformação, espelhando a vida de Cristo e exalando o Seu bom perfume.

Paulo encerra afirmando em Filipenses 2:14-16: "Façam tudo pronta e alegremente - nada de brigas ou apelações! Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do DEUS vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite a dentro..., vocês serão a prova viva".

Que o Senhor nos dê discernimento para nos avivarmos de forma individual e, quando reunidos em congregação, as pessoas possam ver que a Reforma valeu a pena e busquem para a vida pessoal um verdadeiro Avivamento.

Que possamos viver em Vida Plena.

 

BIBLIOGRAFIA

BEZERRA, Juliana. Reforma Protestante, 2017. Disponível em: . Acesso em: 30 out. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

 

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - www.vivendoemvidaplena.teo.br

[2] http://www.luteranos.com.br/lutero/95_teses.html

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Robinson L Araujo

A VIVÊNCIA FAMILIAR EM TEMPOS DE QUARENTENA

Robinson L Araujo

EM TEMPOS DE PANDEMIA, O LAR DEVERIA SER O MELHOR REFÚGIO.

Robinson L Araujo

DEUS, FAMÍLIA E COVID-19!

Robinson L Araujo

PÓS-MODERNIDADE, SEXUALIDADE, CULTURA, IDEOLOGIA DE GÊNERO E A IGREJA

Publicidade

Robinson L Araujo

Na Longa Estrada da Vida...

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo