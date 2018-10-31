A REFORMA PROTESTANTE E O AVIVAMENTO

Robinson L Araujo[1]

"Nunca mais viraremos as costas para Ti! Dá vida a nossos pulmões, para que possamos gritar Seu nome". (Salmos 80:18)

ENTENDENDO A REFORMA

A Historiadora Bezerra (2017), afirma que a Reforma Protestante foi à grande transformação religiosa da época moderna. Iniciada por Martinho Lutero (1483-1546), monge agostiniano alemão, e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico negava algumas práticas comuns apregoadas pela Igreja.

Sendo assim, no dia 31 de outubro de 1517, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento com 95 pontos (teses[2]) criticando a Igreja e o próprio papa, afixando-o na porta da igreja do Castelo.

Havia algo que já incomodava: O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média. Este processo tornou tensa a relação entre reis e Igreja. Até este momento, a Igreja Católica centralizava o domínio espiritual sobre a população e do poder político-administrativo dos reinos.

Bezerra (2017), ainda afirma que a Igreja - possuidora de grandes extensões de terra - recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter estes impostos no reino.

Os camponeses também estavam descontentes com a Igreja. Na Alemanha, os mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades. Muitas vezes, os bispos e os abades viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos.

A Igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a "usura" - a cobrança de juros por empréstimos - considerada pecado. Defendia a comercialização sem direito a lucro e o "justo preço". Isto reduzia o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira.

Tendo fixado as 95 teses na porta da igreja a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe, ao contrário, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim, as censuras à Igreja Católica.

Com isso, em 1520, o papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público o que agravou a situação. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembléia, chamada "Dieta de Worms", na qual o monge foi considerado herege.

Acolhido por parte da nobreza alemã refugiou-se no castelo de Wartburg. Ali, se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão, e a desenvolver os princípios da nova religião.

UMA NOVA REFORMA OU AVIVAMENTO?

Em dias atuais, muitos acreditam que a igreja deva passar por outra reforma/avivamento. De fato, não deixa de ser verdadeira essa afirmação, pois a igreja, por muitas vezes têm perdido o alvo que é ratificado por Jesus em Mateus 22:37-40, que afirma:

Jesus respondeu: "Ame o Senhor seu DEUS com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo, ligado a esse: Ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente: Tudo o que está na Lei de DEUS e nos Profetas deriva deles".

As igrejas, não generalizando, estão como nos dias de Lutero, deixando sua essência e adquirindo propriedades faraônicas, bens materiais que a traça e a ferrugem consomem; lideres cada vez mais trocando a fé das pessoas por valorosas somas em dinheiro; como nunca se viu, a igreja em nossa eleição para presidente, assumiu um papel/partido que não compete a ela, sendo o seu papel de intercessora, independente daquele que fosse eleito pelo voto democrático e direto da população; o evangelho de arrependimento e transformação deixa de ser pregado nos púlpitos e reuniões; dentre tantas que poderiam ser citadas.

O salmista nos chama a reflexão e a responsabilidade de "nunca mais virarmos as costa para DEUS...". É isso mesmo! É preciso que se faça uma auto reflexão do que temos feito com o Evangelho de Jesus Cristo. Adoração para transformação, de nosso interior para o exterior e não o inverso, que para receber algo de DEUS, se faz necessário pagar.

Como o que indignou Lutero, hoje é possível se ver o enriquecimento da igreja na venda de lenços, vassouras, e o absurdo do comercio de terreno no céu. A Palavra ainda afirma em Mateus 10:8, que diz: "...Vocês são tratados com generosidade, por isso vivam generosamente". Eu outra tradução, ele afirma: "...De graça recebestes, de graça dai".

A Reforma/Avivamento que a igreja precisa passar está, não em "teses" que devam ser fixadas em portas de igrejas e sim, na porta do meu coração. É individualizada, a transformação deve partir de mim, de dentro para fora.

Daniel, quando levado para a Babilônia com seus companheiros, em alguns momentos da vida, ele e seus amigos tiveram que tomar posições e algumas delas, custariam a própria vida. No capítulo 1, verso 8, ele afirma: "Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com o banquete oferecido pelo rei". A Babilônia representa o mundo e quantos têm tido o compromisso em não se contaminar com o que o mundo oferece?

O apóstolo Paulo, nos adverte do proceder do Avivamento em Filipenses 1:12-14, que fala:

Amigos, quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a Mensagem prosperou. Todos guardas e demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada, e agora estão aprendendo sobre Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada, e agora se dedicam a falar, com muita coragem, a respeito de DEUS e do Messias.

Temos como igreja, atiçado a curiosidade das pessoas que estão a nossa volta? O que a igreja "templo" representa para aqueles que moram em sua redondeza? É preciso nos avivar para transformar.

O avivamento não é 'expressão' de dons, eles são independentes de minha vontade e pasme, se DEUS precisar, o dom é concedido até mesmo ao incrédulo, pois é para momentos específicos de ação do Senhor. O avivamento que a igreja deve promover e buscar é a sua própria transformação, espelhando a vida de Cristo e exalando o Seu bom perfume.

Paulo encerra afirmando em Filipenses 2:14-16: "Façam tudo pronta e alegremente - nada de brigas ou apelações! Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do DEUS vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite a dentro..., vocês serão a prova viva".

Que o Senhor nos dê discernimento para nos avivarmos de forma individual e, quando reunidos em congregação, as pessoas possam ver que a Reforma valeu a pena e busquem para a vida pessoal um verdadeiro Avivamento.

Que possamos viver em Vida Plena.

BIBLIOGRAFIA

BEZERRA, Juliana. Reforma Protestante, 2017. Disponível em: . Acesso em: 30 out. 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.