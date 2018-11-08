DEUS ESTARIA MORTO?

Robinson L Araujo[1]

"O Mestre declara: "EU SOU o A e o Z. EU SOU o DEUS Que É, Que Era e Que Está para chegar. EU SOU o Soberano-Poderoso"". (Apocalipse 1:8).

Em outras traduções, diria: "Eu sou o Alfa e o Ômega", o princípio e o fim.

É verdade que existe uma filosofia implantada, que acaba por imputar e transfixar e fixar o pensamento humano de que DEUS está morto, tornando o homem o centro de seus desejos e vontades. Mas, não é bem assim!

Gomes (2011) declara que Karl Marx define a religião pura e simplesmente como uma projeção de nossa realidade terrena para um plano superior metafísico. A religião consiste para ele em um mundo fantástico, criado pela mente humana que tenta dar a certos fenômenos naturais um ar sobrenatural, isto significa que religião com o seu DEUS não passa de uma mera ilusão, algo a que não se deve dar crédito.

Diante da afirmação, é possível perceber a falta da crença em um DEUS, ou Ser superior, que tudo criou, sendo somente uma "invenção" da mente humana, colocando a fé em si mesmo, deixando de exercer fé naquilo que não se pode ver. Paulo escreve aos Hebreus 11:1-2, quando afirma:

O fato essencial da existência é que esta confiança em DEUS, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão.

No texto de Apocalipse, citado acima, Ele afirma que, independente do que "você" ache, pense ou deixe de crer, Ele existe. Não somente existe, mas é antes que você nasceu e continuará a existir depois de sua partida. São ações no mundo e na vida das pessoas estão além do espaço de tempo de um pensador.

A existência de DEUS está fixada no poder de transformar a vida de uma pessoa que deixa de exercer fé, em alguém que pode ser transformado por Sua misericórdia. Não sendo teoria humana.

Ontem, em uma reunião que participava na igreja, onde pessoas estavam reunidas, dentre elas, várias que lutam para se libertar dos vícios das drogas, como álcool e outras drogas ilícitas, é possível ver e sentir a existência de DEUS.

A música MILAGRES[2] de Gerson Rufino, define muito bem. Vejamos:

Senhor aqui existem vidas que estão doentes. Senhor aqui nesse lugar tem coração carente. Em nosso meio há irmãos, aqui endividados, com necessidade. Tem gente aqui que não conhece o que é felicidade. Senhor aqui existem coração guardando mágoas. São almas que estão aflitas e angustiadas. Pessoas que estão cansadas de tanta procura pela solução. Tem gente que pra sua vida não vê mais razão

Senhor visita o seu povo. Passeia entre nós agora. Senhor vem enxugar o pranto do irmão que chora. Opera Senhor, Suas maravilhas. Restaura Senhor, a alma ferida. Aqui do maior ao menos, dependemos de Ti. Arranca Senhor, toda enfermidade. Liberta Senhor, traz prosperidade. Estenda suas mãos e opera o milagre aqui

Somente Alguém, de forma sobrenatural, pode fazer uma transformação na vida de outro, fugindo toda lógica e raciocínio humano. Sendo assim, acreditar no 'não acreditável'. Uma afirmação que para muitos é loucura, mas é Poder transformador!

Feuebarch (1804 - 1872), no seu livro Essência do Cristianismo, afirma que a criatura inventou o Criador e, portanto, é ela verdadeiramente o criador. DEUS é um reflexo do próprio homem, uma projeção, uma inversão dos desejos humanos, um produto no qual o homem finito precário e dependente projeta seus desejos e possibilidades de perfeição, onipotência. A religião consiste no sentimento mais puro e absoluto do homem. O homem deseja para si o que nele mesmo não encontra, como por exemplo: o ideal de justiça, bondade e virtude. DEUS é um homem genérico que idealizamos e que não conseguimos realizar por nós mesmos (NOGARE, I990).

Realmente, somos finitos a partir do momento que nascemos, temos um início. Infinitos quando morremos fisicamente e adentramos ao mundo espiritual. Se DEUS fosse, tão somente uma projeção de nossos desejos e necessidades, para que então eu nasceria? Fomos projetados por Ele para sermos uma grande família, frutos de Seu Poder!

Independente do que se queira acreditar, Ele É e Será. Seu poder foge a metafísica e o poder de criação do homem, mediante suas convicções filosóficas. Um exemplo é a canção de Eyshila, intitulada CASA DE BÊNÇÃO[3], veja:

Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu Nela estarão reunidos adoradores. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Como um lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar. Onde o Espírito Santo habita. Onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor. Um lugar de harmonia. Faça do meu coração. Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar. E nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu. Nunca mais saberá viver sem ti.

Esse é DEUS! Irrefutável pela transformação que Ele pode fazer na vida do homem, transformando o desacreditado em casa de benção. Só pode ser sentido e compreendido por aqueles que queiram. Não é entendido e sim vivido. Não está morto e sim vivo, dentro da mente e coração do homem, agindo e transformando. Para que isso aconteça, depende de cada um.

Que DEUS nos possibilite o discernimento para andarmos em Vida Pena.

BIBLIOGRAFIA

GOMES, Danilo dos Santos. A alienação religiosa no pensamento de Karl Marx. 2011. Disponível em: . Acesso em: 08 nov. 2018.

NOGARE, Pedro Dalle. Humanismos e anti-humanismos: introdução à antropologia filosófica. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1990.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.