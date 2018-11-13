SENDO UM RECIPIENTE, USADO POR DEUS, PARA ABENÇOAR

Robinson L Araujo[1]

"Não se envolva em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga."

(II Timóteo 2:23).

DEUS tem um desejo enorme em usar a cada um de nós como vaso abençoador para Seus convidados. Ele acaba por afirmar no verso 22, quando fala: "Torne-se um recipiente que DEUS possa usar para oferecer o que há de melhor a Seus convidados e, assim, abençoá-los".

Um vaso ou recipiente pode ser usado tanto para benção quanto para maldição. Em uma bandeja, pode-se colocar o melhor da culinária para se oferecer aos convidados ou acrescentar o resto da sobra que se vai para o lixo; em um vaso, pode-se colocar óleo para ungir ou o lixo para se lançar fora. A escolha depende de cada um de nós, é conforme o desejo que temos no coração.

Sendo assim, o apóstolo Paulo, começa a nos mostrar como podemos oferecer o melhor; sendo utilizados para benção e não maldição. O verso 22 ele afirma: "Fuja das vontades fortes da juventude. Persiga e retidão madura - fé, amor, paz - e se una com os que oram honesta e seriamente na presença de DEUS."

Por vezes, as paixões ou desejos da mocidade nos impulsionam ao ponto de não pensarmos, sendo levado pelos impulsos da alma. Sabedor, Paulo pede para que fujamos das vontades da juventude. Fugir não é ser covarde ou fraco, mas é saber que existe a necessidade de refletir, de não agir por impulsos e sim com a razão, buscando o amadurecimento. É possível conseguir ser uma pessoa madura, mesmo sendo jovem, a partir das escolhas que fazemos, escolhas que podem ser até mesmo em observados os mais maduros, aprendendo com seus acertos e erros.

É necessário que se fuja das discussões tolas, que não levam a lugar nenhum, principalmente na era nas redes sociais, quando as pessoas falam o que acham e nem sempre o que é verdadeiro.

É preciso que sejamos ouvintes gentis. Paulo ainda afirma nos versos 24 e 25: "O servo de DEUS não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes". Aqui está à dificuldade de muitos, aprender a ouvir. Sempre queremos falar, com a intenção de refutarmos ou nos justificar. Confesso que não e fácil ouvir e não rebater. Mas, vejo como sendo um dos princípios da sabedoria, ser tardio em falar!

Por fim, no verso 20, Paulo afirma: "Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo - alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para se recolher as sobras".

Qual o recipiente que desejo ser?

Que DEUS nos dê discernimento para sermos utensílios abençoadores em Suas mãos e vivamos em Vida Plena!

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.