UMA GERAÇÃO PARA VENCER E NÃO SE PERDER!

Robinson L Araujo[1]

"Oriente também os jovens a viver uma vida disciplinada". (Tito 2:6)

Vive-se em uma geração tecnológica, onde os pensamentos são forçados a serem acelerados, pois não se pode perder tempo. Tudo voa, deixando-se de olhar para trás e aprender com a maturidade e experiência.

O Apóstolo Paulo orienta seu filho na fé Tito a ensinar. Ensinar os jovens a serem disciplinados e, a maior preocupação que devemos ter é o que temos ensinado principalmente por meio de nossa vida e atitudes a aqueles que são mais jovens do que nós.

Vejamos uma das orientações de Paulo transcrita em Tito 2:2-5 que fala:

Oriente os homens mais velhos/experientes a viver com equilíbrio, dignidade e sabedoria, para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Oriente as mulheres mais idosas/experientes a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras...; Para que as mulheres mais jovens ao se inspirarem nelas, saibam como amar o marido e os filhos, sejam virtuosos e puras...".

Diante das orientações do Apóstolo ao seu filho na fé, é possível entender o que tem levado os jovens a certa "rebeldia" diante de tudo. O que temos passado para os mais jovens? Onde estão buscando seus exemplos? Acabam deixando a vida real e a buscam na vida virtual, sem compromisso e cobranças.

Cada dia que passa, são bombardeados pelo que está nas redes e seus responsáveis deixam de acompanhá-los por não compreenderem o mundo virtual. Em determinado momento, aquele jovens, acaba se frustrando com seu "herói", vendo que não passa de algo fictício, sendo a vida real mais real do que imaginava.

Decidem então, buscar orientação nos mais velhos e experientes e acabam não encontrando porque estamos ocupados com nossos afazeres do mundo real ou as redes sociais do mundo irreal.

Existe uma necessidade de voltarmos ao passado sem deixar do presente, alinhado ao futuro, que chega a passos largos, tomados pelas tecnologias. É preciso que os jovens sejam amados, ouvidos, compreendidos. É necessário que dediquemos tempo para abraçá-los, beijá-los, mostrar o caminho...

Nossos filhos, que são os nossos jovens, acabam por ser nosso espelho e refletem aquilo que absorvem no caminho da existência, principalmente dentro do lar. O que temos passado para eles? O que estão vendo em nós? Talvez, ao contrário de amar e respeitar seus professores, eles refletem simplesmente o que aprendem no lar; ao invés de respeitarem as autoridades, são rebelados por refletirem a nossa própria revolta.

Quanto a isso, Paulo orienta: "Aconselhe ao povo a respeitar as autoridades e a serem cumpridores da lei, sempre prontos a dar a quem precisa e a fazer tudo o que é bom". (Tito 3:1).

Para finalizar, ele ainda pede para que Tito faça a seguinte observação: "... Este homem tem boa reputação? É fiel a esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? Ficam longe de confusão"? (Tito 1:6).

Que possamos olhar para nossas atitudes e exemplos, vejamos nossos erros e peçamos orientação para que DEUS nos mostre o que preciso mudar, dando forças para melhorar a cada dia.

Que Ele nos ensine a vivermos em Vida Plena para que nossa geração também viva e sejam exemplos para a próximas...

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.