QUAL É O TEMPO DE DURAÇÃO DE UMA TRISTEZA?

Robinson L Araujo[1]

"Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã". (Salmos 30:5b)

Seria um pouco enfática a afirmação que o rei Davi convencionou no referido salmos: "As noites que seus olhos choram abrem caminhos para dias de risadas". Seria uma verdade ou somente fruto e desejo da imaginação do salmista?

Bem, antes gostaria de mencionar um testemunho de uma senhora, de meia idade, onde ela descobriu que estava tomada por um câncer maligno. O que causava arrepio eram a fé e a motivação daquela senhora quando afirmava: "estou melhor do que nunca". Em seus exames rotineiros e consultas com seus médicos, embora seus exames comprovassem o contrário, sempre afirmava: "não tenho nada, estou curada e sarada". Sendo assim, é possível afirmar que a tristeza poderá durar somente uma noite! Tudo dependerá de como eu quero acordar.

O nosso maior problema é não enxergar as maravilhas que a vida pode nos oferecer e confiar em algo que faça exercer uma fé que não se pode ver, porém poderá ser sentido e vivido.

Ainda no Salmos de número 30 Davi, mesmo diante de dificuldades, começou a louvando a DEUS pelos livramentos que lhe foram proporcionados. É a forma como olhamos para nossos problemas que teremos a possibilidade de amanhecer diferente da forma como deitamos. Vejamos o verso 1: "Dou todo crédito a Ti, ó Eterno! Tu me tiraste daquela confusão, não permitiste que meus inimigos tripudiassem sobre mim". Davi estava agradecendo o livramento proporcionado durante suas guerras. Qual a guerra que você tem travado? Nosso inimigo pode ser uma doença, uma dificuldade, uma depressão, não necessariamente uma pessoa.

Já no verso 2, ele afirma que gritou por socorro e DEUS o livrou, dando-lhe outra chance, mesmo na possibilidade dele estar liquidado. Quantas vezes nos sentimos liquidados? Como aquela senhora que foi mencionada no início, clamou por socorro ao Senhor, mesmo diante da impossibilidade de ser curada fisicamente, sentia-se triunfante, por saber que a vida não terminaria aqui, que haveria uma vida muito melhor a ser vivida. O maior inimigo é o nosso próprio medo, principalmente quando nos rendemos a ele. Faça como Davi, clame ao Senhor!

Por maior que seja e avassaladora que pareça o problema ou situação que surgir diante de nossa caminhada, não se pode perder a esperança ou se entregar a ela. Antes de questionar o por que é necessário agradecer, como Davi afirmou, "Agradeçam a Ele pessoalmente". Por mais insano que pareça, é necessário louvar ao Senhor!

Davi era uma pessoa íntima de DEUS, ao ponto de ser considerado amigo de DEUS. O que o levou a ser considerado amigo de DEUS? Sua postura diante de DEUS quando as dificuldades surgiam diante dele. Ele reconhecia o seu estado e a necessidade de sua alma ser saciada pelo amor de DEUS. Quantos erros ele cometeu, podemos citar: adultério, assassinato, desobediência, dentre outros. Um homem como nós, mas a diferença estava quando as dificuldades se levantavam diante dele.

DEUS jamais nos deixará na mão! Davi nos incentiva a não sermos derrotados pelos nossos inimigos, quando declara:

E foi o que fizeste: transformaste meu lamento selvagem em dança alegre. Arrancaste meu lamento e me enfeitaste com flores do campo. Não consigo ficar quieto diante de Ti: estou a ponto de explodir com uma canção. É Eterno, meu DEUS, nunca vou Te agradecer o bastante. (Salmos 30:11-12).

A maior transformação que o Senhor pode fazer na vida do homem é no seu interior. Ser transformado de dentro para fora. Transformando nosso medo em forças; nossa tristeza em alegria; nossa dor em regozijo.

Não se de por derrotado! Não diga que é o fim! Não finde suas esperanças! Vença seus inimigos com a força do Senhor! Caminhe em Vida Plena.

Que nosso inimigo e tristeza não amanheçam ao nosso lado.

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

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