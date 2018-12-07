JESUS, SACERDOTE FIEL!

Robinson L Araujo[1]

"Portanto, vamos andar direito e receber o que Ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia, aceitem a ajuda". (Hebreus 4:16)

Quando lemos o Antigo Testamento, livros que foram escritos antes da vinda de Jesus Cristo, encontramos homens como nós, que eram escolhidos para exercerem o ofício sacerdotal. Resumidamente eram oriundos da tribo de Levi, tendo o dever de entrarem no Santos dos Santos, lugar que somente eles poderiam adentrar uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelo seu pecado e do povo. Muitas vezes eram fulminados por entrarem de forma impura.

Com o nascimento de Jesus, sendo DEUS em forma de homem, acabou por viver as mesmas paixões e possibilidades de pecar. Porém, para que tivéssemos a possibilidade de termos nossos pecados perdoados de modo definitivo, Ele não pecou. Precisava morrer de forma pura, como um cordeiro sem mancha e defeito, como os animais que eram sacrificados pelos sacerdotes para a expiação de pecados.

Podemos comprovar tal afirmação no livro de Hebreus 4:14-15, que afirma:

Agora que já sabemos o que temos - Jesus, esse grande Sacerdote Principal com acesso imediato a DEUS - não podemos perdê-lo jamais. Não temos um Sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações e experimentou tudo, menos o pecado.

É Sua misericórdia e a humildade de recebermos a Sua ajuda, que nos possibilita uma vida longe das consequências avassaladoras do pecado. Pelo próprio homem, não temos a possibilidade do perdão de pecados e religação da comunhão com DEUS.

O próprio homem não tem como se defender diante de DEUS, se não for por Seu Filho que Advoga de fora justa e fiel. Um bom exemplo é quando assistimos o filme: "Auto da Compadecida", nele podemos ver a figura do diabo adentrando na presença de DEUS para acusar e aparece a figura de Jesus Cristo em defesa dos personagens. Hebreus 7:23-25 nos da a conotação de como Jesus Cristo - Sacerdote - age para com o homem. Vejamos:

Antigamente havia uma multidão de sacerdotes, pois eles morriam e tinham de ser substituídos. Mas o sacerdócio de Jesus é permanente. Ele está em Seu posto agora e estará até a eternidade para salvar todos os que dirigirem a DEUS por meio dEle e o tempo todo trabalha para defendê-los.

Diferentemente dos que exerceram o sacerdote e aqueles que exercem e exercerão, na condição humana, não estão livres do pecado. Existe uma necessidade para remissão, alguém que possa agir com verdadeira Autoridade diante de DEUS, deixando dos sacrifícios diários, pois já o fez de maneira única e eterna, Hebreus ainda nos esclarece:

Portanto, agora temos um Sacerdote principal que se adapta perfeitamente às nossas necessidades: totalmente Santo, sem o comprometimento do pecado e com Autoridade que se estende até a presença de DEUS, nos céus. Diferentemente dos outros principais sacerdotes, Ele não precisa oferecer sacrifícios diários pelos próprios pecados antes de nos atender. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício, e esse sacrifício é definitivo. A lei indicava como sacerdotes principais homens que não conseguiam cumprir seu ofício com perfeição. Mas a ordem que resultou da intervenção de DEUS designou o Filho, que é absoluta e eternamente perfeito. Hebreus 7:26-28

O homem por si só é incapaz! Faz-se necessário a nossa busca pelo verdadeiro sacrifício porque, nossos pecados e a nossa dívida já foram pagas por toda a eternidade. O que se precisa é entender e aceitar, sem obrigação e sim com convencimento próprio e individualizado. A responsabilidade é pessoal. Hebreus ainda nos afirma:

Tudo o que DEUS diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua poderosa Palavra é aguda como o bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada - nem ninguém - está fora do alcance da Palavra de DEUS. Não se pode fugir dela - não há como. Hebreus 4:12-13

A Palavra de DEUS, transcrita no livro conhecido como Bíblia Sagrada que não é somente dos evangélicos e sim de todos aqueles que se afirmam cristãos, tem o potencial de: Sendo viva, pode conceder vida; devido a Sua eficaz, pode transformar aquele que se torna leitor e ouvinte fiel; como um bisturi de dois cortes, tem a capacidade de cortar primeiramente aquele que a usa e somente depois aqueles que são transformados pelo Seu ministério; como cortante, trás a luz nossos defeitos e pecados obscuros e subconscientes, afirmada em I Coríntios 4:5b "...Quando Ele vier, trará a público segredos que ninguém imagina - motivações interiores, propósitos e orações. Só então ouviremos o Muito bem de DEUS".

Que o Supremo Sacerdote nos capacite a entendermos os mistérios revelados pela Palavra do Senhor e nos capacite a andarmos em Vida Plena.

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.