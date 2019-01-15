NÃO DESISTA!

Robinson L Araujo[1]

É possível, a cada dia, contemplar-se com uma notícia a respeito de pessoas que tentam ou acabam por se suicidar. Como é triste! São pessoas conhecidas, são: filhos, pais, esposos, esposas, amigos...

Difícil é saber qual o motivo que levam pessoas a desistirem da vida. Outro dia, lendo um desabafo de uma pessoa que deixou uma carta, nossa alma acaba por sofre com as palavras de "desabafo". O coração palpita pela incapacidade de poder fazer algo. Nem sempre são pessoas que estão presas em um quarto, em profunda depressão. São pessoas que convivem ao nosso lado, que por vezes sorriem e brincam, mas aprisionadas no cárcere do seu interior.

Temos escrito algumas reflexões a respeito. De forma alguma, se pode criticar uma pessoa que se encontra em profundo aprisionamento interno, lá em sua alma, como um câncer fulminante que acaba sugando todas suas energias.

O que fazer? Como reagir? Como lutar e ajudar se não se tem a possibilidade de adentra-se na alma de alguém e ver como está? Uma certeza se pode ter: DEUS pode transformar a tristeza em alegria! Transformar a incerteza em possibilidades, trazer vida onde a morte adentra para destruir.

Não afirmo que é a falta de religião responsável por levar pessoas a tomarem atitude que os levam a desistir, tanto que, se assiste pastores, pessoas de igrejas e religiosos interrompendo sua caminhada terrena, mesmo estando lá na igreja, com conhecimento da Palavra. O que afirmo é que DEUS nos conhece e quando me disponho a manter um diálogo e relacionamento íntimo com Ele, acaba surgindo de uma forma inexplicável, forças para vencer e não desistir.

Sendo assim, é possível NUNCA DESISTIR!

Veja o que o profeta Isaías 53:4, afirma: "Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e carregou os nossos sofrimentos: e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado". Diferentemente do que se afirma que não se têm o direito de se ficar doente porque DEUS levou nossas enfermidades. Sim, Ele levou nossas enfermidades da alma, nossos sofrimentos internos, que nos amarram ao ponto de destruir sonhos e possibilidades. O mais interessante é que não precisamos "barganhar" DEUS, com a finalidade de se "comprar" o que Ele têm a oferecer e de modo GRATUITO. O que se faz necessário e dialogar com Ele, entregando sofrimentos e frustrações.

Interessante que por vezes, retrata-se um Jesus Cristo derrotado pela entrega que Ele fez, com a finalidade de se reatar a comunicação entre DEUS e o homem, livrando-nos das aflições. Ainda Isaías 53:10-11, Ele afirma:

"Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez".

Ele se agradou com a possibilidade de sofrer nossas dores, tornando o ser humano livre, aliviando o peso que é impossível de se carregar e leva-se a desistir na caminhada.

Ele Fez tamanho sacrifício em virtude de que, no princípio, deu a cada um o melhor que tinha, é incrível! Gênesis 1:26, acaba afirmando que DEUS fez o homem a Sua imagem, de forma que pudessem refletir Sua natureza e ainda assoprou Sua própria vida em suas narinas, tornando-o alma vivente. É fantástico, temos o melhor de DEUS, é um motivo para que jamais se desista de lutar.

Jonas foi um profeta da parte de DEUS. O Pai solicitou que ele fosse a uma certa cidade para que ele anunciasse as Boas Novas, com a finalidade de os moradores daquele lugar, mudassem suas atitudes e passassem a ter um diálogo com Ele, confiando no que DEUS poderia fazer. Um desafio grandioso que levou Jonas a desistir, fugindo, foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Nas profundezas do oceano ele clamou a DEUS para que tivesse compaixão de sua situação e o Senhor ouviu suas preces, mudando sua sorte.

O que quero afirmar que DEUS nos conhece e quando clamamos a Ele, Ele pode segurar em nossa mão, tirando-nos dos mais profundos cárceres que se possa encontrar e, pela atitude de Jonas, uma cidade foi salva da possibilidade de destruição. Você, também poderá compartilhar do amor de DEUS, trazendo vida a outras pessoas, pelo que Ele fez em sua vida.

Viva os sonhos de DEUS. Viva em Vida Plena.

Se você que leu, está passando por situação semelhante, gostaria que fizesse a seguinte oração: "DEUS, vejo que preciso de Sua ajuda, minhas forças se foram e a vontade é de desistir. Sei que podes fazer um milagre em minha vida pois antes de eu ser formado, o Senhor me conhecia ao ponto de chamar-me pelo meu próprio nome. Não estou conseguindo encontrar forças para lutar, socorra-me. Ajuda-me a lutar e não desistir. Em Teu nome, amém".

BIBLIOGRAFIA

Bíblia VERSÃO CATÓLICA. Disponível em: . Acesso em 15 jan 19.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

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