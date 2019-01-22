Robinson L Araujo[1]

É possível às vezes achar que DEUS escreve certo por linhas tortas. Pelo contrário: DEUS escreve certo por linhas certas. Para isso, gostaria de recorrer em Sua Palavra, no livro de Gênesis, começando no capítulo 37, quando se lê a história de José, o décimo primeiro filho homem de Jacó (depois denominado Israel).

José tinha 17 anos quando, ele teve um sonho, vejamos o que o livro nos relata:

Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais: "Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive: estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele." Seus irmãos disseram-lhe: "Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor?" E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. (Gênesis 37:5-8).

A história de José começou a ser escrita. Seus irmãos o odiavam por ser preferido do pai e quando seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos no campo, José sempre os observavam e contava a seu pai tudo de ruim que seus irmãos faziam.

Sendo assim, planejaram a morte de José. Porém, seu irmão Rubem, não deixou que seus irmãos o matassem. Diante disso, acabaram vendendo-o para mercadores medianitas que o venderam a Potifar, eunuco de Faraó, sendo escravo.

No Egito, Ele começou a prosperar. Teria todos os motivos para ficar cabisbaixo desinteressado da vida, pelo que seus irmãos fizeram com ele. Vejamos:

O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. (Gênesis 39:2-4).

Como tudo na vida existe um preço, proporcionado pela inveja daquilo que se faz, a mulher de Potifar, queria deitar-se com José, com várias tentativas, ele recusava-se pela sua fidelidade com seu "chefe". Ele falava: "Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens.

Não há maior do que eu nesta casa; ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus?". (Gênesis 39:8-9).

Ela então, conseguir fazer uma grande conspiração contra José ao ponto dele ser, injustamente colocado na prisão, pela fidelidade dele para com seu senhor. O amor para com DEUS estava acima dos impulsos carnais que ele poderia ter com relação à esposa de Potifar. É possível ver mais uma razão que levaria José a ficar desgostoso com a vida e revoltado com as circunstâncias.

Na cadeia, DEUS estava com ele, aprimorando o coração de José para algo maior que lhe concederia, vejamos Gênesis 39:21-23:

O Senhor estava com ele. Mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos o presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia.

Dentro da prisão, José conhece dois prisioneiros o padeiro e o copeiro do rei do Egito que foram presos e acaba por revelar seus sonhos, sendo um reconstituído as funções que desempenhava e o outro morto, como a revelação do sonho. O interessante que ele, em algum momento afirmava que tinha poder para tal, veja o que ele afirma no verso 8 do capítulo 40: "Tivemos um sonho, responderam; e não há ninguém para no-los interpretar." "Porventura, não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que mos conteis."

Depois Faraó acaba sonhando e o copeiro lembra que José interpretou o sonho deles na cadeia. Faraó pede que tragam José e relata seu sonho. Novamente José afirma: "Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável." (Gênesis 41:16).

Diante de toda interpretação do sonho de José, Faraó o estabelece como o segundo na hierarquia do Egito, estando somente abaixo dele, o Faraó. O sonho torna-se realidade e o Egito passa por sete anos de fartura e depois, sete anos de escassez. Como administrador de todo o Egito, José prepara a terra para a seca que viria e todos começam a procurá-lo para adquirir comida. Bem como, seus irmãos que o haviam vendido e mentido ao pai que ele fora devorado por feras.

Quando DEUS está no controle da situação, é possível entender seu querer e aceitar sua vontade. Veja a palavra de José para com seus irmãos, diante de toda a situação:

"Aproximai-vos", disse-lhes ele; e eles aproximaram-se. E ele disse-lhes: "Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me ter vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já dois anos que a fome assola a terra, e haverá ainda cinco anos sem amanho nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. (Gênesis 45:4-8).

Assim como José passou por vários sofrimentos, é possível ver que em nenhuma situação questionou DEUS pelo que estava passando. Um sonho que, para ser conquistado e realizado, teve que passar por vários momentos de altos e baixos na vida.

Tenha convicção que DEUS tem e terá o melhor para sua vida. É preciso persevera e confiar na vontade de DEUS. Ele não escreve a nossa história como queremos. A tinta e o papel pertencem a Ele e sempre escreverá sua história em linhas retas.

Compreenda e Viva em Vida Plena!

REFERÊNCIAS