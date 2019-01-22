Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:36

Buscar

Últimas notícias
X

Robinson L Araujo

DEUS ESCREVE CERTO POR LINHAS CERTAS

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 22/01/2019 às 01:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Robinson L Araujo[1]

 

É possível às vezes achar que DEUS escreve certo por linhas tortas. Pelo contrário: DEUS escreve certo por linhas certas. Para isso, gostaria de recorrer em Sua Palavra, no livro de Gênesis, começando no capítulo 37, quando se lê a história de José, o décimo primeiro filho homem de Jacó (depois denominado Israel).

José tinha 17 anos quando, ele teve um sonho, vejamos o que o livro nos relata:

Ora, José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais: "Ouvi, disse-lhes ele, o sonho que tive: estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele." Seus irmãos disseram-lhe: "Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor?" E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. (Gênesis 37:5-8).

A história de José começou a ser escrita. Seus irmãos o odiavam por ser preferido do pai e quando seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos no campo, José sempre os observavam e contava a seu pai tudo de ruim que seus irmãos faziam.

Sendo assim, planejaram a morte de José. Porém, seu irmão Rubem, não deixou que seus irmãos o matassem. Diante disso, acabaram vendendo-o para mercadores medianitas que o venderam a Potifar, eunuco de Faraó, sendo escravo.

No Egito, Ele começou a prosperar. Teria todos os motivos para ficar cabisbaixo desinteressado da vida, pelo que seus irmãos fizeram com ele. Vejamos:

O Senhor estava com José, e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. (Gênesis 39:2-4).

Como tudo na vida existe um preço, proporcionado pela inveja daquilo que se faz, a mulher de Potifar, queria deitar-se com José, com várias tentativas, ele recusava-se pela sua fidelidade com seu "chefe". Ele falava: "Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens.
Não há maior do que eu nesta casa; ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus?". (Gênesis 39:8-9).

Ela então, conseguir fazer uma grande conspiração contra José ao ponto dele ser, injustamente colocado na prisão, pela fidelidade dele para com seu senhor. O amor para com DEUS estava acima dos impulsos carnais que ele poderia ter com relação à esposa de Potifar. É possível ver mais uma razão que levaria José a ficar desgostoso com a vida e revoltado com as circunstâncias.

Na cadeia, DEUS estava com ele, aprimorando o coração de José para algo maior que lhe concederia, vejamos Gênesis 39:21-23:

O Senhor estava com ele. Mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos o presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia.

Dentro da prisão, José conhece dois prisioneiros o padeiro e o copeiro do rei do Egito que foram presos e acaba por revelar seus sonhos, sendo um reconstituído as funções que desempenhava e o outro morto, como a revelação do sonho. O interessante que ele, em algum momento afirmava que tinha poder para tal, veja o que ele afirma no verso 8 do capítulo 40: "Tivemos um sonho, responderam; e não há ninguém para no-los interpretar." "Porventura, não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que mos conteis."

Depois Faraó acaba sonhando e o copeiro lembra que José interpretou o sonho deles na cadeia. Faraó pede que tragam José e relata seu sonho. Novamente José afirma: "Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável." (Gênesis 41:16).

Diante de toda interpretação do sonho de José, Faraó o estabelece como o segundo na hierarquia do Egito, estando somente abaixo dele, o Faraó. O sonho torna-se realidade e o Egito passa por sete anos de fartura e depois, sete anos de escassez. Como administrador de todo o Egito, José prepara a terra para a seca que viria e todos começam a procurá-lo para adquirir comida. Bem como, seus irmãos que o haviam vendido e mentido ao pai que ele fora devorado por feras.

Quando DEUS está no controle da situação, é possível entender seu querer e aceitar sua vontade. Veja a palavra de José para com seus irmãos, diante de toda a situação:

"Aproximai-vos", disse-lhes ele; e eles aproximaram-se. E ele disse-lhes: "Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me ter vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já dois anos que a fome assola a terra, e haverá ainda cinco anos sem amanho nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como o pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. (Gênesis 45:4-8).

Assim como José passou por vários sofrimentos, é possível ver que em nenhuma situação questionou DEUS pelo que estava passando. Um sonho que, para ser conquistado e realizado, teve que passar por vários momentos de altos e baixos na vida.

Tenha convicção que DEUS tem e terá o melhor para sua vida. É preciso persevera e confiar na vontade de DEUS. Ele não escreve a nossa história como queremos. A tinta e o papel pertencem a Ele e sempre escreverá sua história em linhas retas.

Compreenda e Viva em Vida Plena!

 

REFERÊNCIAS

Bíblia Versão Católica. Disponível em: . Acessado em: 21 jan 2019.

Acompanhe-nos em: http://www.vivendoemvidaplena.teo.br

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - site: www.vivendoemvidaplena.teo.br

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Robinson L Araujo

A VIVÊNCIA FAMILIAR EM TEMPOS DE QUARENTENA

Robinson L Araujo

EM TEMPOS DE PANDEMIA, O LAR DEVERIA SER O MELHOR REFÚGIO.

Robinson L Araujo

DEUS, FAMÍLIA E COVID-19!

Robinson L Araujo

PÓS-MODERNIDADE, SEXUALIDADE, CULTURA, IDEOLOGIA DE GÊNERO E A IGREJA

Publicidade

Robinson L Araujo

Na Longa Estrada da Vida...

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo