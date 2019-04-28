A PAZ DE DEUS REFRIGÉRIO PARA A ANSIEDADE

Robinson L Araujo[1]

É possível que nossa caminhada diária não nos leve somente em lugares de calmaria. Há momentos que chegaremos diante das tempestades da vida, tempestades que nos encantam - como em noites escuras, subimos em uma montanha para contemplar uma tempestade de meteoros. Mas, existem tempestades que causam pavor, destroem. A decisão de passar a tempestade em paz, poderá ser encontrada da Paz que o Senhor pode nos dar. A escolha depende de nossa ação em aceitar ou não a Sua paz.

Quando navegadores descrevem uma tempestade da qual nenhum navegador poderá transpor, eles a chamam de "Tempestade Perfeita". Verificando no Wikipedia[2], temos:

A expressão "tempestade perfeita" é um calque morfológico (do inglês perfect storm) que se refere à situação na qual um evento, em geral não favorável, é drasticamente agravado pela ocorrência de uma rara combinação de circunstâncias, transformando-se em um desastre. A expressão também é usada para descrever um fenômeno meteorológico de grande magnitude, resultante de uma inusitada confluência de três diferentes fenômenos que é capaz de produzir uma "situação perfeita" para a produção de uma tempestade:

1. Ar quente de um sistema de baixa pressão vindo de uma direção;

2. Um fluxo de ar frio e seco gerado por uma alta pressão de outra direção;

3. Umidade tropical causada por um furacão.

Às vezes não precisamos estar no mar para encontrarmos uma tempestade perfeita. Tudo que se precisa é alinhar alguns fatores em nossa vida que, acabam nos colocando no "cerne" da tempestade, como: uma demissão inesperada; um diagnóstico de uma doença; uma recessão profunda; um relacionamento amoroso que fora interrompido. São ondas que vem sobre nossa vida e perguntamos: será que vou sobreviver? Como encontrar paz em momentos de tempestade?

Importante que adentremos a essência do texto do apóstolo Paulo em Filipenses 4:7, que nos afirma: "E a paz de DEUS, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos, em Cristo Jesus".

O próprio Paulo estava dentro do ápice de sua tempestade pessoal. Preso fisicamente, porém liberto em seu interior, tinha forças para aconselhar aqueles que estavam em liberdade física mas, aprisionados em seus problemas e tempestades internas que, deveriam buscar a paz de DEUS. Interessante que ele afirma que essa paz excede toda a inteligência. De quem? Minha, sua! Não podemos entender como se ter paz em tempos de tempestade interna. É necessário que nossos pensamentos estejam em Cristo.

Deus assume a responsabilidade pelo coração e pela mente daqueles que creem nEle. À medida que o celebramos e oramos a Ele, Ele constrói uma fortaleza ao redor de nosso coração e de nossa mente, protegendo-nos dos ataques do diabo (nosso pior inimigo).

Paulo conhecia uma tempestade! Veja o que ele escreveu em II Coríntios 11:23-28b, que fala:

Ora, trabalhei muito mais que eles, fui mais vezes encarcerado, fui espancado mais do que posso contar e, em vários momentos, estive às portas da morte. Cinco vezes levei as trinta e nove chibatadas dos judeus, três vezes espancado pelos romanos, uma vez fui apedrejado. Naufraguei três vezes e fiquei um dia e uma noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigo sob o sol do deserto e em tempestades no mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com o frio e com a falta de agasalho. E a lista ainda nem chegou à metade, porque temos as pressões diárias e as ansiedades...



Talvez nossos sofrimentos ou tempestades nem se comparam as que Paulo viveu em seu físico. Mas, temos algo em comum com ele, as nossas pressões diárias que criam a ansiedade dentro de nosso coração, aprisionando nossa alma, nos levando a desistir.

Os discípulos de Jesus também tiveram momentos em que foram atingidos pelas tempestades. Vejamos Mateus 8:23-25 e 26, que afirma:

"Então, ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação — e, enquanto isso, Jesus dormia! Os discípulos o acordaram, implorando: “Mestre, salve-nos! Nós vamos morrer!”.

26. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: "Por que tanto medo? Vocês não tem fé? ". Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto, "Silêncio!", foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria.

O que precisamos é que, na hora de nossas tempestades, que parecem que fai afundar o barco onde estamos, é termos a presença do Senhor, por meio da fé, dentro de nosso barco. Na ocasião narrada, Jesus estava no barco com seus discípulos e, diante do medo de seus discípulos e amigos, Ele acalmou a tempestade que os queriam destruir.

Há momentos que elas até levam nossas forças ao ponto de não se ter forças para lutarmos. Ficamos exaustos... O próprio Jesus passou por Suas tempestades e creio que, a mais cruel foi quando, implorou ao Pai que o livrasse, narrado em Lucas 21:41-44, que diz:

Ele se afastou um pouco, à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: “Pai, afasta este cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres”. Imediatamente um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. Ele orava com tanta intensidade que o suor, como gotas de sangue, escorria por sua face.

De fato, nossa caminhada acabará nos levando diante de uma tempestade. Como o próprio Jesus, os seus discípulos, o apóstolo Paulo, dentre outros acabaram adentrando dentro de suas tempestades. A motivação não estava no meio externo para gozar de paz dentro de suas tempestades, estava em suas motivações internas.

Isaias 40:27-31 nos garante: "Obs. No lugar do (...) coloque seu nome".

Por que você iria se queixar, ( ...), dizendo: “O Eterno se esqueceu de mim. Ele não se importa com o que acontece comigo!”? Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai. Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram. Pois até os jovens se cansam e desistem, os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças. Abrem as asas e voam alto como águias, Correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos.

É preciso renovar as nossas forças e esperanças no Senhor.

Convide-o para entrar no seu barco; não se perca na imensidão do mar da tempestade que você estiver passando, levando-o a estar ansioso, abatido, desanimado, isolado a caminho de uma depressão.

É o motivo para nos alegrar e seguirmos nossa caminhada em Vida Plena!

Referências

Bíblia Versão Católica. Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/vc>. Acessado em: 28 abr. 2019.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

Tempestade Perfeita. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempestade _perfeita>. Acessado em: 28 abr. 2019.