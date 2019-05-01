Robinson L Araujo[1]

Sim, e se a vida lhe der um limão ou vários limões? Alguns completam: Faça uma limonada; outros que fariam um pomar de limões... Temos uma verdade, o limão é azedo e curioso, quando olhamos uma pessoa manipulando ou até mesmo colocando-o na boca, o mais engraçado é que nossa boca acaba enchendo-se de água.

Fazer da tristeza alegria; da dor, motivação; da angustia, esperança; do agora, paciência não é fácil. São os limões que a vida nos proporciona, para isso, basta estar vivo! O mais interessante da frase é que, do azedo, podemos fazer algo doce, gelado e que, acabará saciando nossa sede. Mas como fazer dos limões da vida algo doce, refrescante e que acabará nos saciando?

Em um dado momento de minha vida, passei por um abismo. Tudo ocorrera por estar cumprindo a Lei e, tentando estabelecer a ordem. Fui processado por vários motivos. Humilhado, desprezado, acusado. Bastou tão somente um anoitecer para o amanhecer. A vida, literalmente havia azedado.

Momento de abalo, desespero, angustia e dor. O mais interessante é que, aqueles que se diziam nossos "amigos", acabavam falando se o fato noticiado não era verdade. Achamos que as pessoas nos conhecem e quando precisamos, restam apenas decepções. Pronto, o limão estava na minha frente e o que poderia fazer?

Noites sombrias e mal dormidas. Acordava a noite para chorar no sofá, preocupação do que aconteceria. Advogado, defesa, desgaste emocional e financeiro. Ansiedade, caminhando a passos largos para uma depressão. Busca de psicólogo, médico psiquiatra, indicação de remédios. A vida nos proporciona momentos assim, tentamos lutar com nossas próprias forças. Esvaímo-nos achando que não vamos resistir!

De repente, no meio da madrugada, uma mão em meu ombro. Era minha esposa que, abraçou-me e sussurrou em meu ouvido: Calma, vai dar tudo certo, você não é essa pessoa que aqueles que não o conhecem estão falando e acusando.

Não sei qual o limão ou os limões que a vida está lhe proporcionando. Pode ser uma dor, uma doença, um desemprego, uma perca familiar, dívidas, dentre outros. O que quero afirmar para você é a oportunidade que temos de fazer a nossa limonada.

Não podemos ficar no quarto escuro, é preciso ter atitude. Sendo assim, gostaria de citar algumas atitudes que podem ser o tempero ou sabor de nossa limonada:

Primeira atitude: Confiar - O salmista nos afirma em Salmos 121:1-2: "Levanto os olhos para os montes: será que é de lá que vem a minha força? Não, minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas". A nossa confiança não está em nós mesmos, pois por ela, nos sucumbimos. Lente seu olhar, não fique cabisbaixo, achando que não existe esperança ou que tudo está perdido!

Segunda atitude: Entregar - Devemos nos entregar completamente ao Senhor! Salmos 37:5-6 nos afirma: "Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dEle, e Ele fará o que for preciso: Legitimará sua vida à vista de todos e como o sol do meio-dia declarará a sua inocência". Se entregar é realmente depositar total dependência e confiança em DEUS. É dizer-lhe: olha, não consigo, não tenho força, ajuda-me!

Terceira atitude: Peça ajuda - É fato que precisamos nos levantar, pedir ajuda, buscar socorro. Médicos, psicólogos, palavras de conforto, ajuda. Mas, também existe um DEUS que nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe. Jeremias 1:5 afirma: "Antes de Eu formar você no ventre, Eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, Eu já tinha planos para você..". Se Ele já nos conhece, faz-se necessário colocar as palavras de Filipenses 4:6 em prática: "Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que DEUS os conheça". DEUS nos conhece! Mas, Ele somente age conforme nossa permissão. Não se esconda, Ore e busque ajuda de DEUS. Ainda em Salmos 50:15, temos: "Depois, peça socorro quando estiver com problemas: Eu o ajudarei, e você Me honrará". Pedir socorro, bater na porta de DEUS.

Quarta atitude: Seja objetivo - Mateus 7:7 nos dá a seguinte garantia: "Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando". Qual a sua necessidade? O que o está levando a uma crise de ansiedade e lhe empurrando para um início de estado depressivo? Não faça rodeio para com DEUS, conte-Lhe tudo, não esconda nada, pois dEle não podemos esconder!

Quinta atitude: Diga sim - Agora, que já sabemos o que temos — Jesus, esse grande Sacerdote Principal com acesso imediato a Deus —, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações e experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia, aceitem a ajuda. (Hebreus 4:14-16). É preciso dizer sim aos cuidados de DEUS para conosco, através da atitude de se entregar a Ele, dizer o quanto realmente necessitamos dEle.

Ele conhece a nossa realidade, também sofreu angustias como nós. Também teve seus limões e que limões azedos, ao ponto de dar Sua própria vida por cada um de nós. Que amor é esse, ao ponto de nos conquistar?

Quando confiamos, entregamos, pedimos Sua ajuda, somos objetivos e falamos sim ao que Ele tem para nos oferecer, fortalecer e revigorar nossas forças para suportamos as dificuldade que ora estão sobre nossa vida, temos a certeza que a ansiedade que está sobre nosso ombro passa a pertencer a Ele, aliviando minha carga, tirando o azedume de meu limão.

Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele escreveu para seu filho na fé Timóteo o seguinte: "Essa é a Mensagem que, como pregador, emissário e professor, tenho a incumbência de comunicar. É também a causa de todos os problemas que estou enfrentando. Mas não me arrependo. Eu não poderia estar mais convicto: aquele em quem tenho crido pode guardar até o fim aquilo que me confiou". (2 Timóteo 1:11-12).

Tenha a certeza que o Senhor não nos deixar passar por algo que não podemos suportar. Em nossa caminhada enfrentaremos: dificuldades, pressões, acusações, desemprego, notícias ruins, dores, doenças, desprezos e muito mais. Tudo acaba por nos arrastar ao ponto de acharmos que não temos significância alguma. Mas temos muito valor!

O próprio Jesus Cristo nos afirmou: "Estou dizendo estas coisas para que, crendo em Mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau vocês sempre terão dificuldades. Mas fiquem firmes! Eu venci o mundo". (João 16:33).

Não se esqueça que a vida dá limões a pessoas boas, pessoas más, pessoas velhas, pessoas jovens, pessoas ricas, pessoas sem recursos, a todas as pessoas. Que possamos rir, ouvir, aprender e amar. E amanhã, se vier, que possamos fazer isso outra vez. Um novo dia espera por nós. Um novo tempo em que nos preocuparemos menos e confiaremos mais. Um tempo com menos medo e mais fé.

Fique firme, não desanime, confie no Senhor! Somente por Ele temos a possibilidade de pegarmos o nosso limão, cortá-lo e fazermos uma maravilhosa limonada em uma caminhada em Vida Plena!

Poderíamos imaginar uma vida sem andarmos ansiosos por coisa alguma? DEUS pode!

Que Ele nos dê o entendimento que precisamos para compreender.

REFERÊNCIAS

LUCADO, Max. O Fim da Ansiedade. Rio de Janeiro: Thomas Nelson, 2017.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.