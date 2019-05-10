UM JUGO POSSÍVEL DE CARREGAR!

Robinson L Araujo[1]

Em nossa caminhada, temos alguns tipos de jugo que são colocados em nossos ombros e acabam por nos sobrecarregar: Trabalho, família, social, enfermidades, desafios, contas, dentre outras atividades e situações que acabam nos levando a saturação, pelo peso em nossos ombros.

O jugo, em seu significado natural, é isso mesmo. Segundo o dicionário de significados[2], é definido sendo: "é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamada de canga ou junta de bois".

Existe outro jugo que, diferente ao de madeira sobreposta no dorso dos animais, acabam por sobrecarregar nosso ser, significando no sentido figurado: Submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. Como exemplo, pode-se citar: “Em alguns países que cultuam o islamismo é claramente observado o pesado jugo ao qual são submetidas às mulheres”. “O escravo vivia sob o jugo do seu senhor”2.

No sentido religioso, existem os jugos que são colocados em nossa vida, sobrecarregando e, por vezes, levando ao afastamento da presença de DEUS. São determinações humanas, acusações e definições que aprisionam as pessoas, como por exemplo o que os fariseus faziam com o povo, exemplificado em Mateus 23:4 afirma:

"Em vez de dar a vocês a Lei de DEUS como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar".

Em outras tradições, afirmam que eles colocavam jugo/fardos sobrecarregados - os que levam o fardo dos fariseus, as exigências da Lei e as tradições para serem salvos.

Interessante que Jesus Cristo, oferece Seu jugo ao homem, como maneira de aliviar o próprio jugo. Veja o que Mateus 11:28-30 nos afirma:

“Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim! Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo! Observem como eu faço! Aprendam os ritmos livres da graça! Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza”.

Que discrepância seria essa, em oferecer outro jugo em lugar do jugo que já está em nossos ombros? Na Versão Católica (VC), em seu verso 28, nos afirma: "Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei".

Por vezes a própria religião acaba se tornando um fardo em nossa vida, quando passa a ser uma "obrigação/determinação" com finalidade de se alcançar o amor de DEUS. Outros insinuam "trocas" para que o Senhor alivie nosso fardo. Mas Ele nos convida a receber e colocar em nossos ombros o Seu jugo.

Interessante perceber que por vezes a própria religião ao contrário de levar o homem a uma liberdade em DEUS, o aprisiona, levando-o para baixo, forçando-o a desistir no caminhar, por saber que não poderá carregar. Outros terminam em uma própria crise de ansiedade e depressão. A religião pode sim, ser um jugo sobre nossa vida!

Cristo não nos oferece uma religião, Ele nos oferece um estilo de vida, ou seja, uma nova vida. Seu jugo, embora para muitos pareça ser pesado, mas diferente do que se pensa, Ele nos garante no verso 30: "Porque meu jugo é suave e meu peso é leve" (VC). É leve porque Ele próprio carrega sobre Seus ombros o peso que não podemos suportar. Para isso, faz-se necessário que sejamos seus companheiros para aprendermos a viver com liberdade e leveza. É Seu compromisso e garantia!

Sendo assim, o Senhor nos apresenta alguns verbos de ação que se devem por em prática para gozar do alívio de Seu jugo, deixando-se o peso do jugo que as coisas rotineiras e imprevisíveis que a vida coloca em nossos ombros, vejamos:

Vocês estão cansados, enfastiados sobrecarregados? "Venham a mim!";

Estão perdidos e sem rumo em virtude do peso? "Andem comigo e irão recuperar a vida";

"Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro". Deve-se ter disposição em aprender com Ele;

Faz-se necessário ter disposição para se relacionar por meio de comunhão com Ele. "Caminhem e trabalhem comigo!";

Quando tudo parecer impossível... "Observem como eu faço!";

"Aprendam os ritmos livres da graça!". Ter humildade em querer ser ensinado;

Novamente Ele nos chama a ter um relacionamento: "Sejam meus companheiros" e, somente assim, aprenderemos a viver com liberdade e leveza.

Quando Jesus fez o convite: "Vinde a Mim", Ele afirmava e continua afirmando em tempos atuais que:

O convite é para todos;

Prova da inexistência de intermediários para que nos acheguemos a Ele;

É para todos os que estão aflitos;

Seu convite nos oferece alívio para o sofrimento de nossa alma;

O convite é para que se rejeite o jugo cruel do mundo e do pecado, recebendo o Seu que é suave e somente Ele pode dar (é suave porque Cristo carrega o peso por nós);

Ele oferece descanso espiritual de um Mestre verdadeiramente misericordioso.

É possível uma caminhada em Vida Plena quando aceitamos o jugo que o Senhor pode e somente Ele, oferecer, Seu ESTILO DE VIDA!

REFERÊNCIAS

Bíblia Versão Católica. Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/vc>. Acessado em: 10 mai. 2019.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.