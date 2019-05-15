NÃO FIQUE CALADO, CLAME!

Robinson L Araujo[1]

Sabe aqueles dias que as coisas não estão muito bem, quando o peito aperta e a vontade maior que se tem é de poder gritar, esbravejar? Ou seja, no popular: "soltar os cachorros". É isso mesmo que o Senhor quer de nós. Ele quer que clamemos! No livro do profeta Jeremias 33:3-3, Ele afirma: "Esta é a Mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura, conhecido em todos os lugares como Eterno: ‘Clamem a mim, e eu responderei. Direi coisas extraordinárias, que vocês nem imaginam’".

Talvez se pergunte: "Se DEUS ama a cada um, por que é preciso clamar para Ele agir? Não poderia agir por conta própria? Sim, poderia! Mas, por ser DEUS, não age de maneira forçada. Ele concede a cada um o direito de escolha, que é pessoal. Conhece todas as nossas necessidades e sabe perfeitamente como satisfazê-las, mas precisamos permitir que Ele assuma o controle.

O livro de Miquéias 7:7, ainda afirma: "Contudo, quando a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahweh[2], o SENHOR; manterei minha esperança em Elohim[3], Deus: o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração!".

Interessante que, quando se clama por ajuda e alguém vem ao encontro para ajudar e estendemos a mão, acabamos por demonstrar uma forma de humildade, de reconhecer que pela própria força ou desejo não se consegue algo. É isso que DEUS quer de nós, a nossa humildade diante de Sua poderosa Graça que tem a possibilidade de inundar todo nosso ser e atrair-nos a Ele. De imediato nos responde: "Não tenham medo, eu os redimi. Eu os chamei pelo nome. Vocês são meus" - Isaías 43:1. E ainda afirma que, Conhece cada um, antes mesmo de sermos gerados no ventre de nossa mãe - Jeremias 1:5.

Prova disso é que, havia um povo escolhido pelo Senhor, por nome de Israel. Era a Menina de Seus olhos. DEUS agia por eles e para eles. Erravam, davam com a cara no muro. Por vezes eram tomados como escravos. Por quê? Justamente por acreditarem na força de seus braços, esquecendo-se do que DEUS fazia por eles. Quando chegavam ao fundo do poço, o Senhor mandava profetas para que eles se arrependessem e clamassem ao Senhor que, de pronto, vinha em socorro.

Lucado (2018, pag. 13), acaba por afirmar:

DEUS o ama do jeito que você é. Se você acha que o amor dEle seria mais forte se sua fé fosse mais forte, você está errado. Se você acha que o amor dEle seria mais profundo se seus pensamentos fossem mais profundos, está novamente errado. Não confunda o amor de DEUS com o amor das pessoas. O amor das pessoas aumenta com base no desempenho e diminui com base nos erros. Não é assim com o amor de DEUS. Ele ama você exatamente do jeito que você é.

O bom de tudo é que Ele nos ama do jeito que nós somos. Independente das nossas atitudes, acertos ou erros, sempre estará de mãos estendidas e braços abertos para nos receber. Seu amor transcende todo o nosso entendimento humano. Ele não faz barganha para expressar amor e misericórdia, bem como para estender suas mãos ao nosso encontro e ajudar.

Interessante que, quando clamamos, Ele vem em socorro. Veja o que o profeta Jeremias afirma em 31:2-5, quando o povo de Israel clamava a Ele:

E assim que o Eterno expressa isso: “Eles encontraram graça no deserto, esse povo que sobreviveu à matança. Israel, que estava procurando um lugar para descansar, encontrou Deus, que estava procurando o povo! O Eterno disse a eles: ‘Nunca deixei de amar vocês e nunca vou deixar’. Esperem de mim mais e mais amor! Vou começar tudo de novo com vocês e edificá-los de novo, querida virgem de Israel. Vocês cantarão novamente, com tamborins e com dança. Vocês voltarão a plantar videiras nas colinas da Samaria E vão relaxar e se deliciar com os frutos — E como vão se deliciar nessas colheitas!

O que tem apertado seu peito? O que lhe tem dado vontade de clamar? Chame a atenção do Senhor, como aquele povo, quando estavam aflitos e em dificuldades. Se deu certo com eles, não poderia dar certo conosco?

Quando se clama, acabamos por encontrar:

Graça no deserto que estamos atravessando;

Vida no meio da "matança" ou sufocamento que o mundo proporciona;

Descanso em meio às lutas;

DEUS que estava em nossa procura;

O amor de DEUS, de forma incondicional;

Aprendemos a ter paciência;

Recomeço uma vida nova;

Alegria que motiva o louvor e a dançarmos nEle.

Lembre-se que DEUS o ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer proporcionar Vida Plena e as características de Jesus em você, para isso, basta clamar!

REFERÊNCIAS

Bíblia King James Atualizada. Disponível em: <https://bibliaportugues.com/micah/ 7-7.htm>. Acesso em: 15 mai. 2019.

LUCADO, Max. Um Coração Igual ao de Jesus. 2a Edição. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2018.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.