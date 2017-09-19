Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:43

Buscar

Últimas notícias
X

Rosildo Barcellos

Cidade Branca: 239 anos

Rosildo Barcellos

Publicado em 19/09/2017 às 12:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 

   O Turismo representa o quinto principal produto na geração de divisas em moeda estrangeira para o Brasil e disputa com a exportação de automóveis a quarta posição. O leque de turismo no Brasil é extremamente amplo passando pelo turismo de férias, o cultural, o de negócios e desportivo, além do turismo de saúde e religioso. E para que o tenhamos forte, precisamos mensurar o desejo e a necessidade de evasão ou ainda o espírito de aventura e a aquisição de status ou simplesmente a motivação cultural e comercial dos usuários.

   Na verdade, determinadas cidades se queixam da irregularidade do fluxo turístico. É justamente porque há antes de tudo, o mister de se realizar um estudo da demanda turística envolvendo dados das características da elasticidade, sensibilidade e a sazonalidade local. Posteriormente a isso é que poderemos desenvolver uma Política de Turismo compatibilizada com os padrões estabelecidos nas várias esferas, visando a preservação e conservação dos recursos naturais, dos monumentos históricos e das manifestações culturais.

   É neste ínterim que surge a importância do Turismo de Eventos para Corumbá  posto que a sazonalidade e inconstância da demanda é reiteradamente uma característica do produto hoteleiro haja vista que os meios de hospedagem sofrem os impactos dos períodos fracos. Em Corumbá; ficam atracados 52 barcos-hotéis e seus hotéis e pousadas disponibilizam 4 mil leitos,sendo considerada um dos centros mais adiantados do Estado de Mato Grosso do Sul para eventos e lazer. A pesca no Rio Paraguai e o Carnaval, além do Festival da América do Sul, são datas extremamente marcantes fazendo o local ser conhecido como a cidade que mais sedia festivais e exposições em todo o estado, utilizando o Centro de Convenções do Pantanal e o Parque de Exposição Belmiro Maciel de Barros. Corumbá ostentou o maior porto fluvial da América Latina e também já um dos mais importantes centros comerciais do Centro Oeste entre 1880 e 1930. Por isso precisamos transmutar o Turismo em uma forma de movimentação econômica e trabalhista capaz de gerar emprego,renda e receita pública, podendo efetivamente,propiciar o desenvolvimento econômico e social com foco para a exploração da diversidade cultural brasileira e a preservação da biodiversidade. E assim para comemorar os 239 anos de Corumbá, investimentos gerais em torno de 95 milhões, shows com Marília Mendonça e Zezé di Camargo & Luciano, são ingredientes de obtenção de recursos novos e movimentação da economia local.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Rosildo Barcellos

Btasileiros que brilham As Aventuras de Santos Dumont

Rosildo Barcellos

A brincadeira como expressão da realidade

Rosildo Barcellos

Aruanã Etô – É o lugar das máscaras !

Rosildo Barcellos

A importância do voto

Publicidade

Rosildo Barcellos

Bodas de Coral do Improviso Guaicuru

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo