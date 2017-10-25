Nossas escolhas fazem a diferença !

Muitas pessoas ainda não sabem mas o Sistema de Notificação Eletrônica, criado pelo Denatran e desenvolvido pelo Serpro, oferece, agora junto com o Detran/MS levado a frente pelo Roberto Hashioka, desconto de 40% nas infrações de trânsito aplicadas. Além disso, permite conhecer as notificações pelo seu aparelho móvel ou computador A ferramenta acelera o processo de entrega das autuações, uma vez que registra em até três dias a multa cometida pelo infrator e emite o código de barras para pagamento através do celular.

Para ter acesso a essa nova realidade, é preciso se cadastrar no aplicativo disponível para Android e iOS, ou na versão web: https://sne.denatran.serpro.gov.brAlém dos 40% de desconto nas multas de trânsito, o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) contribui para a preservação do Meio Ambiente. Além de reduzir o uso de papel, necessário para a impressão das multas, diminui o consumo de combustível fóssil, utilizado nos veículos e caminhões da empresa de correios e telégrafos que distribuem as notificações nos municípios brasileiros. Certamente que se boa parte da população que circula com seus automotores aderirem ao SNE, cadastrando seus veículos, mais o Meio Ambiente agradece. Quem não se cadastrar, não se preocupe, estará perdendo, mas continuará recebendo as notificações por Correios.

1) Fazer download do aplicativo “Sistema de Notificação Eletrônica” ou "SNE" no Google Play e na Apple Store.

2) Cadastro: informar CPF, e-mail, CNH, código de segurança da carteira de habilidade e criar uma senha.

3) Ao se cadastrar no SNE, será possível inserir quantos veículos forem necessários e receber as infrações no smartphone ou tablet..

Quero lembrar também que:

1) Caso opte pela notificação eletrônica (cadastro no SNE) e não apresente defesa prévia nem recurso contra a infração cometida com 40% de desconto até a data de vencimento é disponibilizado multa a multa, ou seja, além da adesão à notificação eletrônica.

2) Dinamizar e facilitar o processo de notificação de trânsito. Se o usuário cometeu a infração, ele a recebe rapidamente e isso diminui custos ao Estado e também ao cidadão, que evita de ter que comparecer ao órgão de trânsito para retirar segunda via de infrações.

3) O usuário tem certeza das notificações recebidas. Pelo modelo atual de notificação, além da possível demora em recebê-las pelos correios, em algumas ocasiões foram relatados desconhecimento e extravios. E se a infração foi cometida...é vantagem sim!

**Para baixar o aplicativo SNE Denatran no Android:

Quem usa celulares com sistema Android pode simplesmente copiar o link e ir direto para a Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.denatran.sne

** Para baixar o aplicativo SNE Denatran no IOS:

Quem usa celulares com sistema IOS pode simplesmente copiar o link e ir direto para a App Store:

https://itunes.apple.com/br/app/sne/id1170007091?l=pt_BR