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Rosildo Barcellos

Amor sem passado

Rosildo Barcellos

Publicado em 29/03/2018 às 11:17

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Don't let me down, Don't let me down


I'm in love for the first time

Don't you know it's gonna last

It's a love that lasts forever

It's a love that has no past

NÃO ME DECEPCIONE

Não me desaponte, não me desaponte

Estou amando pela primeira vez

Você não sabe quanto vai durar?

É um amor que dura para sempre

É um amor sem passado

Don’t Let Me Down, na verdade é uma das músicas mais marcantes dos Beatles. Lembrada por muitos, pelo vocal eivado de emoção de Lennon. . Faz parte do álbum Let it Be, de 1969. Certamente que John Lennon tinha uma das vozes mais marcantes e influentes da história da música e do rock, daquela época e uma das suas principais características na hora de cantar era a forma com que ele conseguia expressar os seus sentimentos através das suas linhas vocais e retratava um momento difícil do quarteto. Eram os últimos dias do grupo e Lenon levava Yoko para as gravações e isto desagradava os outros companheiros. Mas além disto representava um grito de auxílio, tanto que é sempre lembrada como um símbolo musical dos portadores da Síndrome de Down que caminham em busca da igualdade de tratamento. Foi a música que Lenon pediu a Star para tocar “ com a alma”.

E esta música foi muito lembrada no sábado (21 de março) o Dia Internacional da Síndrome de Down. Data que representa para as pessoas que vivem com esse tipo de necessidade especial, mais um dia de luta contra a discriminação e a desinformação que certamente ainda são os principais problemas a serem enfrentados. É nítida a carência de acolhimento e de uma visão que permita que o portador da síndrome seja verdadeiramente aceito e incluído.

Fator determinante que influencia nesta síndrome é a idade da mãe. Foi descoberta por John Langdon Down, em 1866, porém a alteração cromossômica foi determinada por Jérôme Lejeune, em 1959. A síndrome é provocada pela condição anormal dos cromossomos caracterizada pela ocorrência de um cromossomo adicional, além do par homólogo normal.

Tenho dito que uma boa educação é bem que produz benefícios pessoais durante toda a existência. Isso não é diferente para pessoas com síndrome de Down, se bem que para elas e para seus pais terem acesso aos programas que garantem oportunidades de um aprendizado apropriado e de forma continuada pressupõe vencer uma série de desafios que se prolongarão durante o período escolar e que precisam ser fundamentados em programas específicos aplicados e que tangenciam a estimulação e intervenção precoce, assim como a abertura e o enriquecimento do ambiente em que a criança está inserida, além de muito sentimento.... fator essencial a qualquer relacionamento.

*Articulista

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