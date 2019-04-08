O aroma da intelectualidade corumbaense

Filho de Pedro Paulino de Barros e Josefina Vandoni de Barros, pantaneiros da Nhecolândia Gabriel Vandoni de Barros, advogado, jornalista, escritor, pecuarista, empreendedor cultural e político (Cuiabá/MT, 10/07/1907 - Rio de Janeiro/RJ, 08/07/1988). É levado através do tempo e pela história sob o apelido de Doutor Gabi. Sempre esteve a frente do seu tempo, sendo um benfeitor da cultura pantaneira e da educação das crianças carentes em Corumbá. Faz parte da história do Mato Grosso uno, por ter expressado o sentimento do homem pantaneiro na defesa de sua cultura e pecuária tradicional, assumindo posições de destaque nas decisões da política regional como influente articulista dos jornais que fundou. Inclusive, nessa seara de articulista sou de longe seu aprendiz.

Trato-o como uma personagem marcante na história e luta incessante de Corumbá, depois de se formar pela Faculdade de Direito de São Paulo, o espírito filantrópico no retorno a sua terra natal. Prestou relevantes serviços nas áreas em que atuou, sobretudo na defesa e difusão da cultura pantaneira e no acesso da comunidade carente a uma educação de qualidade. Na juventude, morando em São Paulo, foi redator do jornal Diário da Noite, no qual publicou a histórica entrevista com o revolucionário Luis Carlos Prestes, quando este se encontrava refugiando na fronteira com a Bolívia após comandar a Coluna Prestes. De volta a Corumbá, fundou os jornais A Razão e O Momento, e idealizou e criou o Museu do Pantanal, onde hoje se encontra a Casa de Cultura Luiz de Albuquerque (ILA). Em 1982, com recursos próprios, construiu a Casa Massa Barro, situada no bairro da Cervejaria, um templo de arte e de cultura regional que abriga e transforma crianças em situação de risco em artesãos.

Criou e manteve, durante anos, a Creche Santa Rosa, na Rua Colombo, estabelecimento filantrópico destinando a cuidar das crianças enquanto as mães trabalhavam. Ocupou, no ano de 1935, o cargo de Secretário do Interior, Justiça e Finanças. Como escritor, publicou os seguintes livros: A Burla do Voto na República Nova, em 1934; Origem da Coligação Matogrossense, em 1936; Cuiabá, Terra Agarrativa (trovas), em 1951; e A Rosa e o Vento (trovas), em 1967. Ocupou a cadeira nº. 12 da Academia Mato-Grossense de Letras e a 20 da Academia Corumbaense de Letras. O centenário de seu nascimento foi amplamente celebrado em Corumbá, transformando sua casa em uma referência a cultura corumbaense. O local é visita obrigatória para quem quer respirar o aroma da intelectualidade corumbaense e lógico, palco das reuniões do Conselho de Cultura. É espaço cultural ativo como aconteceu, por exemplo, no evento em parceria com o Consulado da Bolívia, aonde a prefeitura Municipal de Corumbá realizou a Exposição de Máscaras do Carnaval de Oruro, Trata-se de um evento anual que é considerado pela Unesco como Obra Mestre do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade. O Carnaval de Oruro, está ao lado do realizado no Rio de Janeiro, como um dos mais expressivos do mundo. Durante a festividade, quase 50 grupos folclóricos, distribuídos em 18 diferentes especialidades de dança, representaram as regiões da Bolívia. O Dr. Gabi, se preocupava com a cultura das crianças e fez questão de construir 23 Estrelinhas, que eram prédios onde funcionavam pré-escolas padronizadas, hoje só existe uma: a Estrelinha Verde, localizada na rua Porto Carrero, em Corumbá. Tenho até o ultimo dia de minha existência, para escrever sobre fatos e trajetórias, dos indivíduos, muitas vezes esquecidos, outros desprezados, mas que fizeram de suas vidas o próprio exemplo de ser humano. Que consigamos aprender com eles a viver com a dignidade das estrelas.