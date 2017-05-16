Finalmente estou funcionária.

Do Palácio do Planalto.

Ao Povo... Mais um assalto!

Do País... Serventuária!

A população... Otária!

Aceita tudo... Calada!

Cumpro minha jornada...

Com muito amor e carinho.

Pois, cuidar do Michelzinho...

É Uma bela empreitada.



Obrigado, aos coxinhas.

Adorei o belo presente.

Meu patrão é presidente.

Brasa na minha sardinha.

Mudou a vida que tinha.

Dificuldades, agora... Jaz!

Tempo de... Pra trás!

Brasília bela cidade.

Dedicação... Assiduidade!

Mordomia... Bom demais!



A reforma da previdência.

Realmente... Necessária!

Que situação precária...

Muita calma... Paciência!

É preciso persistência...

Hoje fui agraciada.

Concurso... Que nada!

Choveu na minha horta.

Na verdade o que importa...

Garantir... Bela mesada!



Esse governo golpista.

Passou de todos os limites.

Como o povo permite?

De maldades... Uma lista!

Um verdadeiro rolista.

Só Trambiques... Falcatruas!

O povo tem... Pras ruas!

Antes que evaporem os direitos.

Vamos brecar esse sujeito.

É a verdade... Nua e crua!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/05/2017