Valdemir Gomes
Finalmente estou funcionária.
Do Palácio do Planalto.
Ao Povo... Mais um assalto!
Do País... Serventuária!
A população... Otária!
Aceita tudo... Calada!
Cumpro minha jornada...
Com muito amor e carinho.
Pois, cuidar do Michelzinho...
É Uma bela empreitada.
Obrigado, aos coxinhas.
Adorei o belo presente.
Meu patrão é presidente.
Brasa na minha sardinha.
Mudou a vida que tinha.
Dificuldades, agora... Jaz!
Tempo de... Pra trás!
Brasília bela cidade.
Dedicação... Assiduidade!
Mordomia... Bom demais!
A reforma da previdência.
Realmente... Necessária!
Que situação precária...
Muita calma... Paciência!
É preciso persistência...
Hoje fui agraciada.
Concurso... Que nada!
Choveu na minha horta.
Na verdade o que importa...
Garantir... Bela mesada!
Esse governo golpista.
Passou de todos os limites.
Como o povo permite?
De maldades... Uma lista!
Um verdadeiro rolista.
Só Trambiques... Falcatruas!
O povo tem... Pras ruas!
Antes que evaporem os direitos.
Vamos brecar esse sujeito.
É a verdade... Nua e crua!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/05/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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