Permissão ao Grande Arquiteto.

Para falar do momento político.

Não obstante, um... Ser crítico!

Ao comentar esse maligno projeto.

Privilegia um grupo seleto...

Em detrimento de uma maioria.

Trabalhador... Objeto, mercadoria!

Simplesmente tratado com desdém.

Votam... O que a eles convém!

Infelizmente... Quanta patifaria!

O congresso... Nacional!

Trata o povo com deboche.

Marionete... Fantoche!

Atitude medíocre... Irracional!

A corrupção é proporcional...

À nossa omissão... Passividade!

Mudar essa realidade...

É uma questão de respeito.

Na vida, tudo... Causa e efeito!

Déficit... Simplesmente, inverdades!

O povo está perplexo.

Diante de tanta atrocidade.

Verdadeiras... Barbaridades!

A crise... Tem seu reflexo!

Esta reforma... Sem nexo!

Propalada aos quatro cantos.

Na política só tem... Santo!

Mas... Trabalha na surdina!

Nos bastidores... Combina!

A justiça... Refúgio, manto!

Diante de tanto desrespeito.

É preciso postura... Atitude!

Ficar... Esperando o ataúde!

Essas escórias... Tiram proveito!

Fazem tudo... Do seu jeito!

O trabalhador... Lascado!

Futuro... Nebuloso, chamuscado!

Em um beco... Sem saída!

Vai... Mete o dedo na ferida!

Ou... Terá os direitos confiscados!