Vale a verdadeira amizade?

Digo: impossível mensurar.

Não tem hora nem lugar...

Sempre tem disponibilidade.

Exalta, preserva a dignidade.

É... Um verdadeiro irmão.

Com respeito e dedicação...

Está pronto... Disposto!

Do amor é... Entreposto!

Abrigo, leme... Embarcação!

Nos momentos de dificuldades...

É... Uma mão estendida!.

Mostra caminhos, saída.

Diante das adversidades...

Age com naturalidade.

Sem cerimônia, na surdina...

Alavanca... Adrenalina!

Com um sorriso, criança...

Faz... Renascer a esperança!

Esteio... Mão Divina!

Um verdadeiro amigo...

Reluz... Tal qual a joia!

No momento certo... Apoia!

É massa... Fermento, trigo!

Porto seguro... Abrigo!

Chega no momento certo.

Como chuva no deserto...

Faz a vida resplandecer.

O coração... Arrefecer!

Presente... Grande Arquiteto!

É... Emissário do Criador!

Dá à vida... Sentido!

Torna o céu colorido.

Atua como mediador...

Tal qual um... Agenciador!

Busca a melhor solução.

Aos problemas... Resolução!

Tem de anjo... Um misto!

Brilha como... Xisto!

Na... Vida uma bênção!