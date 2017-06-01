Valdemir Gomes
Política... Uma piada!
O governo... Felação!
Deixa o povo em aflição.
Sociedade... Desvairada!
A ordem... Ameaçada!
Povo sem rumo, caminho.
O congresso é o ninho...
De bandidos disfarçados.
Todos... Cúmplices, ameaçados!
Nosso futuro... Espinho!
A operação Lava Jato...
Correndo um sério risco.
Nossos impostos... Petiscos!
Infelizmente... “Isto é fato!”
Trabalhadores... Pagam “o pato!”
Estão sendo sacrificados.
Pelos gestores... Surrupiados!
Uma verdadeira... Mazela!
Eta, mundo sem... Tramela!
Têm... Bandidos camuflados!
Não se afligem em exceder...
Com falsos argumentos.
Povo... Tropa, jumento!
O poder... Pelo poder!
Querem a todos... Fuder!
Pára tudo... Dá um jeito!
Usam de falsos... Conceitos!
Propaganda enganosa.
Propalam em versos... Prosa!
Fazendo... O que deve “ser feito!”
Aqui em nosso estado...
Chegou o propinoduto.
Esqueceram o estatuto...
O governo foi... Gravado!
No Fantástico... Publicado!
A propina é... Gabarito!
Foi flagrado... Tá escrito!
Comportamento... Desvairado!
Aos quatro ventos propalados...
Seu Zé Li... Belo cabrito!
31/05/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS