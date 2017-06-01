Política... Uma piada!

O governo... Felação!

Deixa o povo em aflição.

Sociedade... Desvairada!

A ordem... Ameaçada!

Povo sem rumo, caminho.

O congresso é o ninho...

De bandidos disfarçados.

Todos... Cúmplices, ameaçados!

Nosso futuro... Espinho!



A operação Lava Jato...

Correndo um sério risco.

Nossos impostos... Petiscos!

Infelizmente... “Isto é fato!”

Trabalhadores... Pagam “o pato!”

Estão sendo sacrificados.

Pelos gestores... Surrupiados!

Uma verdadeira... Mazela!

Eta, mundo sem... Tramela!

Têm... Bandidos camuflados!



Não se afligem em exceder...

Com falsos argumentos.

Povo... Tropa, jumento!

O poder... Pelo poder!

Querem a todos... Fuder!

Pára tudo... Dá um jeito!

Usam de falsos... Conceitos!

Propaganda enganosa.

Propalam em versos... Prosa!

Fazendo... O que deve “ser feito!”



Aqui em nosso estado...

Chegou o propinoduto.

Esqueceram o estatuto...

O governo foi... Gravado!

No Fantástico... Publicado!

A propina é... Gabarito!

Foi flagrado... Tá escrito!

Comportamento... Desvairado!

Aos quatro ventos propalados...

Seu Zé Li... Belo cabrito!

31/05/2017