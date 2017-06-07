Político falastrão... Embusteiro!

Dizendo ser... Reformista!

Arrogante, prepotente... Artista!

Na verdade... Arruaceiro!

Não passa de... Arengueiro!

Desinformado, incompetente.

Com discurso inconsistente...

Tenta enganar o povo.

Apresenta-se como... Novo!

Asqueroso... Prepotente!



O povo sem esperança...

Assiste... Sonhos ceifados!

Por usurpadores... Controlados!

Acomunados fazem alianças.

Sobre o... Trabalhador avança!

Estamos em... Sem saída!

A sociedade atônita... Retraída!

Acompanha passivamente.

Um bando de delinq uentes...

Sente-se... Ultrajada, traída!



Diante da multidão...

Tentam... “Ganhar no grito!”

Pula, berra qual cabrito...

Ousa... Falar em retidão!

Exalta Pseudo... Certidão!

Realça o patriotismo...

Com o maior cinismo.

Discrimina... Desrespeita!

Sociedade eclética... Não Aceita!

Defende um falso... Moralismo!



Buscar outro caminho...

Reescrever nova história.

Resgatar fatos... Memória!

Barrar esse rapazinho...

Chega de ser.... “Zé povinho!”

Vá cantar em... “Outro terreiro!”

Não queremos aventureiros...

Comandando a Nação!

Homofóbico sem noção...

O BRASIL é... Dos brasileiros!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/06/2017