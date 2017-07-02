O poder corrompe o homem.

O mundo sai dos trilhos.

A vida perde o brilho

Valores humanos... Somem!

As ambições consomem...

O amor sai do caminho.

A solidão vira ninho...

O coração esvazia.

Desilusão... Afasia!

Pétalas viram... Espinhos!



O homem vira deserto.

Ignora o Criador.

Tal qual um gladiador

Transforma... Futuro inserto!

O mundo dos... “Espertos!”

Vira a sua verdade.

“Vaidade de vaidade...”

Torna o homem perdiz.

Sua atitude... Desdiz!

Antro de improbidade.



A ambição vira meta.

Humano... Perde o rumo!

O mundo sai do prumo.

A vida do próximo... Ejeta!

Como... Pseudo profeta!

Seu lema... “Levar vantagem!”

Tem ambição... Bagagem!

Massacra o semelhante.

De forma repugnante...

Sua... A outra margem!



Seu objetivo... Alcança!

Regurgita só... Egoísmo!

Expõe o mundo ao abismo.

Age qual uma... Chupança!

Extirpa a esperança.

A bíblia... Como cajado!

Falso profeta... Aloprado!

Semeia... Planta maldades!

Destrói a humanidade...

O mundo está infestado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/07/2017