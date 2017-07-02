Valdemir Gomes
O poder corrompe o homem.
O mundo sai dos trilhos.
A vida perde o brilho
Valores humanos... Somem!
As ambições consomem...
O amor sai do caminho.
A solidão vira ninho...
O coração esvazia.
Desilusão... Afasia!
Pétalas viram... Espinhos!
O homem vira deserto.
Ignora o Criador.
Tal qual um gladiador
Transforma... Futuro inserto!
O mundo dos... “Espertos!”
Vira a sua verdade.
“Vaidade de vaidade...”
Torna o homem perdiz.
Sua atitude... Desdiz!
Antro de improbidade.
A ambição vira meta.
Humano... Perde o rumo!
O mundo sai do prumo.
A vida do próximo... Ejeta!
Como... Pseudo profeta!
Seu lema... “Levar vantagem!”
Tem ambição... Bagagem!
Massacra o semelhante.
De forma repugnante...
Sua... A outra margem!
Seu objetivo... Alcança!
Regurgita só... Egoísmo!
Expõe o mundo ao abismo.
Age qual uma... Chupança!
Extirpa a esperança.
A bíblia... Como cajado!
Falso profeta... Aloprado!
Semeia... Planta maldades!
Destrói a humanidade...
O mundo está infestado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/07/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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