Descendente de nordestino.

Para mim... Um privilégio!

Rimar... Aprendi no colégio!

Em meus tempos de menino.

Ser filho do Seu... Justino!

Tenho um orgulho danado.

Um nordestino... Arretado!

Tem a moral... Ilibada!

Não troco isso, por nada.

Grande Arquiteto... Obrigado!



Quando deixou seu torrão.

Moço, quase criança.

Na bagagem esperança.

A vida, como um ferrão

Aqui teve um empurrão...

Do amigo Ladislau.

Seguindo o ritual...

Como um soldado recruta.

Enfrentou a dura luta.

Neste mundo... Desigual!



Dedico esta homenagem.

Ao senhor Manoel Justino

Que não temeu o destino.

Organizou a bagagem.

Alcançar a outra margem...

Seu maior objetivo.

Obstinado... Altivo!

Aqui plantou a semente.

Andando com Deus na frente...

O amor... Como Adesivo!



Uma família numerosa.

Somos dezesseis irmãos.

Ele... Um torcedor do Timão!

Solícito e muito prosa!

Sua parceira, generosa.

Encarou a empreitada.

Pai, amigo, esposo, camarada.

Analfabeto... Competente!

Cada filho... Uma semente!

Com carinho... Cultivada!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/07/2017