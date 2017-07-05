Valdemir Gomes
Descendente de nordestino.
Para mim... Um privilégio!
Rimar... Aprendi no colégio!
Em meus tempos de menino.
Ser filho do Seu... Justino!
Tenho um orgulho danado.
Um nordestino... Arretado!
Tem a moral... Ilibada!
Não troco isso, por nada.
Grande Arquiteto... Obrigado!
Quando deixou seu torrão.
Moço, quase criança.
Na bagagem esperança.
A vida, como um ferrão
Aqui teve um empurrão...
Do amigo Ladislau.
Seguindo o ritual...
Como um soldado recruta.
Enfrentou a dura luta.
Neste mundo... Desigual!
Dedico esta homenagem.
Ao senhor Manoel Justino
Que não temeu o destino.
Organizou a bagagem.
Alcançar a outra margem...
Seu maior objetivo.
Obstinado... Altivo!
Aqui plantou a semente.
Andando com Deus na frente...
O amor... Como Adesivo!
Uma família numerosa.
Somos dezesseis irmãos.
Ele... Um torcedor do Timão!
Solícito e muito prosa!
Sua parceira, generosa.
Encarou a empreitada.
Pai, amigo, esposo, camarada.
Analfabeto... Competente!
Cada filho... Uma semente!
Com carinho... Cultivada!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/07/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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