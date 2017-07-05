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Valdemir Gomes

Sou...

Valdemir Gomes

Publicado em 05/07/2017 às 09:50

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Descendente de nordestino.
Para mim... Um privilégio!
Rimar... Aprendi no colégio!
Em meus tempos de menino.
Ser filho do Seu... Justino!
Tenho um orgulho danado.
Um nordestino... Arretado!
Tem a moral... Ilibada!
Não troco isso, por nada.
Grande Arquiteto... Obrigado!


Quando deixou seu torrão.
Moço, quase criança.
Na bagagem esperança.
A vida, como um ferrão
Aqui teve um empurrão...
Do amigo Ladislau.
Seguindo o ritual...
Como um soldado recruta.
Enfrentou a dura luta.
Neste mundo... Desigual!


Dedico esta homenagem.
Ao senhor Manoel Justino
Que não temeu o destino.
Organizou a bagagem.
Alcançar a outra margem...
Seu maior objetivo.
Obstinado... Altivo!
Aqui plantou a semente.
Andando com Deus na frente...
O amor... Como Adesivo!


Uma família numerosa.
Somos dezesseis irmãos.
Ele... Um torcedor do Timão!
Solícito e muito prosa!
Sua parceira, generosa.
Encarou a empreitada.
Pai, amigo, esposo, camarada.
Analfabeto... Competente!
Cada filho... Uma semente!
Com carinho... Cultivada!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/07/2017

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