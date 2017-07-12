País está sem rumo.

Com um governo golpista.

De falcatruas... Uma lista!

A vida... Saiu do prumo!

Temos provas... Insumos!

O povo foi enganado.

Pato... Amarelo, malvado!

Junto com a... Globo!

Fez o povo de bobo.

Mais... Uma vez enganado!

As delações em curso...

Mostram o falso roteiro.

O governo... Trambiqueiro!

Suave... Pele de urso!

Usa dinheiro... Recurso!

Simplesmente... Compra votos!

Fico indignado, me revolto.

Diz Raul... “Tá tudo errado!”

Tem bandido... Disfarçado!

Infelizmente... Solto!

Presidente... No “G” vinte!

Dizendo: tá tudo certo!

Querendo... Dá uma de esperto!

Tá escondendo a verdade.

Nunca a sociedade...

Foi tão mal representada.

Esse... Intruso, camarada!

Envergonha o País...

Tudo o que ele diz...

Só engodo... Mais nada!

O País está sem rumo.

Marun... Quanta vergonha!

O que ele quer e sonha...

Tira o País do prumo.

Na verdade... Em resumo!

É um excremento humano.

Irresponsável... Tirano.

Ele não, nos representa.

Quanta mentira... Inventa!

É... Indigesto, insano!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/07/2017