País está sem rumo.
Com um governo golpista.
De falcatruas... Uma lista!
A vida... Saiu do prumo!
Temos provas... Insumos!
O povo foi enganado.
Pato... Amarelo, malvado!
Junto com a... Globo!
Fez o povo de bobo.
Mais... Uma vez enganado!
As delações em curso...
Mostram o falso roteiro.
O governo... Trambiqueiro!
Suave... Pele de urso!
Usa dinheiro... Recurso!
Simplesmente... Compra votos!
Fico indignado, me revolto.
Diz Raul... “Tá tudo errado!”
Tem bandido... Disfarçado!
Infelizmente... Solto!
Presidente... No “G” vinte!
Dizendo: tá tudo certo!
Querendo... Dá uma de esperto!
Tá escondendo a verdade.
Nunca a sociedade...
Foi tão mal representada.
Esse... Intruso, camarada!
Envergonha o País...
Tudo o que ele diz...
Só engodo... Mais nada!
O País está sem rumo.
Marun... Quanta vergonha!
O que ele quer e sonha...
Tira o País do prumo.
Na verdade... Em resumo!
É um excremento humano.
Irresponsável... Tirano.
Ele não, nos representa.
Quanta mentira... Inventa!
É... Indigesto, insano!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/07/2017