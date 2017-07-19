Do Habitat do Manoel...

É um belo desafio.

As nascentes e os rios...

Que povo insano... Cruel!

Falta rima ao cordel.

Diante de tanta maldade.

Digo: é insanidade...

Derriçar... Suas matas!

Berçário dos primatas...

Ambição... Promiscuidade!



Professor e poeta... Ariosto!

Escreveu, belo poema...

Conseguiu retratar o dilema.

Mostrou o problema posto.

Não é simples, é composto.

Natureza... Dizimada!

A continuar nessa balada...

O paraíso... Vira deserto!

Tristeza... Futuro inserto!

Vidas... Decapitadas!



Existem enormes serpentes...

Floresta, em forma de leira.

As matas das ribanceiras...

Desapareceram de repente.

Registradas em suas lentes...

Álbum de fotografia.

Em versos... Biografia!

Do poeta “Pantaneiro.”

Manoel... “Grande mensageiro!”

Pantanal... Autobiografia!



Os corixos e vazantes...

Aos poucos desaparecendo.

Cordões... Animais correndo!

O guia segue... Avante!

Verdadeiros... Retirantes!

A fauna em procissão.

Numa desesperada missão...

Busca água... Alimento!

Diante de tanto sofrimento...

O humano é... Destruição!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/07/2017