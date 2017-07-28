Diversidade... “É a beleza do mundo!”

Respeitar as diferenças.

Não importa raça, crença...

Demonstra valor profundo.

Valorize cada segundo...

Ouça... Seu semelhante!

Todos... São importantes!

Neste mundo de... Deus!

Seja... Javé, Cristo, Zeus!

Não aceite ser... Coadjuvante!



A cada dia que nasce

Agradeça ao Criador

Seja do mundo... Indutor!

Sua atitude acresce...

Amor... Alma arrefece!

Torna o mundo salubre

Que dos seus atos sobrem...

Um mundo mais humano.

Elimine o lado... Tirano!

Com atitudes... Nobres!



Julgar pela corda tez...

Representa um retrocesso.

É humilhante... Dá processo!

Demonstra a pequenez...

Atitude, respeito... Altivez!

Agrada ao Soberano.

Do Criador somos... Plano!

Tudo é... “Causa e efeito!”

Seja do mundo... Sujeito!

Acorda... Medíocre profano!



Através da literatura...

Deixo meu recado.

É importante ter lado...

Uma questão de postura..

Ao final... Na sepultura!

Tornamo-nos... Iguais!

Suas joias... Seus reais!

Não fazem parte da bagagem.

Para esta... Viagem!

Só seus atos... Nada mais!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/07/2017