Valdemir Gomes
Diversidade... “É a beleza do mundo!”
Respeitar as diferenças.
Não importa raça, crença...
Demonstra valor profundo.
Valorize cada segundo...
Ouça... Seu semelhante!
Todos... São importantes!
Neste mundo de... Deus!
Seja... Javé, Cristo, Zeus!
Não aceite ser... Coadjuvante!
A cada dia que nasce
Agradeça ao Criador
Seja do mundo... Indutor!
Sua atitude acresce...
Amor... Alma arrefece!
Torna o mundo salubre
Que dos seus atos sobrem...
Um mundo mais humano.
Elimine o lado... Tirano!
Com atitudes... Nobres!
Julgar pela corda tez...
Representa um retrocesso.
É humilhante... Dá processo!
Demonstra a pequenez...
Atitude, respeito... Altivez!
Agrada ao Soberano.
Do Criador somos... Plano!
Tudo é... “Causa e efeito!”
Seja do mundo... Sujeito!
Acorda... Medíocre profano!
Através da literatura...
Deixo meu recado.
É importante ter lado...
Uma questão de postura..
Ao final... Na sepultura!
Tornamo-nos... Iguais!
Suas joias... Seus reais!
Não fazem parte da bagagem.
Para esta... Viagem!
Só seus atos... Nada mais!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/07/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS