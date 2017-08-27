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Valdemir Gomes

Deitado...

Valdemir Gomes

Publicado em 27/08/2017 às 21:51

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No berço da esperança.
Embalo meus desejos.
Degusto seus beijos...
Coração no peito dança.
Tremula... Faz festança!
Logo aparece o desejo.
Num repente, sacolejo 
Nossos corpos misturados.
Feromônios... Aflorados!
Do amor... Sigo o cortejo!


Seu olhar incandescente.
Acende a chama do amor.
Ouço, da alma, o clamor.
Numa trilha convergente.
Semeamos a semente...
Adentramos a caverna.
Organizamos a baderna.
Da alma... Do coração!
Nossos corpos... Fundição!
Belo ninho... Luzerna!


Como o raiar do sol...
Luz do meu caminho.
Desfrutar dos teus carinhos...
Organiza meu... Atol!
Fonte, universo... Farol!
Minha princesa... Beldade!
Nas ondas da felicidade...
Deslizam meus desejos.
A vida, num sacolejo...
Que nos perdoe... Abade!


Serra... Majestosa, atrevida!
Esconderijo dos raios... Matinais!
Mantra... Pecados originais!
Serpente... Planície da vida!
Você... Paixão incontida!
Amor... Inspiração do poeta!
Solidão num repente... Ejeta!
Tal qual um passarinho...
Seu coração... Meu ninho!
Juntos... Alfa & Beta!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/08/2017

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