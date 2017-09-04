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Valdemir Gomes

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Valdemir Gomes

Publicado em 04/09/2017 às 12:32

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“Alguém que nos quer como somos.”
Está sempre a disposição.
Sem reservas... Restrição!
Em nossa vida... Átomos!
Mostra... O que não vemos!
Uma pessoa especial.
Exalta seu potencial.
No momento de dificuldade...
Com cautela... Habilidade!
É de fato... Essencial!


Próximo dos nossos pensamentos.
Irmão... Pela convivência!
Com respeito... Sapiência!
A qualquer hora... Momento!
Compartilha sentimentos.
Jamais o deixa sozinho.
Têm... Palavras de carinho...
No... Desespero, aflição!
Verdadeira... Instituição!
Uma rosa sem espinhos.


Distância alguma, poderá ser longe...
Caminho... Via de duas mãos!
Sempre... A melhor solução!
Anjo da Guarda... Monge!
Enxerga além... Longe!
Livra-nos do precipício.
Cumpre com maestria o oficio.
Soldado, guardião... Sem farda! 
Ombro amigo... Aguarda!
Não deixa dúvidas... Resquícios!


Ao cumprimentar... Faz-nos feliz!
Compreensão... Sem palavras!
Chama... Vulcão, lavras!
Seu olhar, “mil...” Diz!
Na vida é... Ponto xis!
Purifica nossa alma.
Na aflição... Acalma!
Escuta... Nossos problemas!
Autêntico... Teorema!
MEIGO, merece... Palmas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/09/2017

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