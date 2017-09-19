Valdemir Gomes
Professor Arnaldo Begossi...
Que adotou Aquidauana.
O Cara...Simples, bacana!
Do nosso coração... Tomou posse!
Como cacoete... Uma tosse!
Perseguia nosso amigo.
Seu sorriso, nosso abrigo.
Um mestre de verdade.
Verdadeira amizade...
A paz... Esteja contigo!
Aqui cumpriu bela missão.
Sempre fez a diferença.
Não importa a crença.
Amou sua profissão...
No momento de Aflição...
Uma palavra amiga.
Seu afago, como liga...
Alegrava o ambiente.
Do amor.. Era semente!
Como trigo... Bela espiga!
Formava um belo casal...
Referência do CEUA!
Verdade nua e crua...
Seguia um belo ritual...
Na escada... Pedestal!
Seu cachimbo... Tragava!
Nossa alma... Transitava!
Era nosso... “Querido gordo!”
Pronto a fazer... Acordo!
O ambiente... Alegrava!
Que o Grande Arquiteto...
Receba o nosso mestre.
Sua beleza... Campestre!
Simplicidade... Afeto!
Tal qual o alfabeto...
Não preciso fazer... Média!
Verdadeira enciclopédia...
Sempre bolsa... “A tiracolo!”
Deixou marcas neste... Solo!
Da vida... Soltou as rédeas!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/09/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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