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Valdemir Gomes

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Valdemir Gomes

Publicado em 19/09/2017 às 16:26

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Professor Arnaldo Begossi...
Que adotou Aquidauana.
O Cara...Simples, bacana!
Do nosso coração... Tomou posse!
Como cacoete... Uma tosse!
Perseguia nosso amigo.
Seu sorriso, nosso abrigo.
Um mestre de verdade.
Verdadeira amizade...
A paz... Esteja contigo!


Aqui cumpriu bela missão.
Sempre fez a diferença.
Não importa a crença.
Amou sua profissão...
No momento de Aflição...
Uma palavra amiga.
Seu afago, como liga...
Alegrava o ambiente.
Do amor.. Era semente!
Como trigo... Bela espiga!


Formava um belo casal...
Referência do CEUA! 
Verdade nua e crua...
Seguia um belo ritual...
Na escada... Pedestal!
Seu cachimbo... Tragava!
Nossa alma... Transitava!
Era nosso... “Querido gordo!”
Pronto a fazer... Acordo!
O ambiente... Alegrava!


Que o Grande Arquiteto...
Receba o nosso mestre.
Sua beleza... Campestre!
Simplicidade... Afeto!
Tal qual o alfabeto...
Não preciso fazer... Média!
Verdadeira enciclopédia...
Sempre bolsa... “A tiracolo!”
Deixou marcas neste... Solo!
Da vida... Soltou as rédeas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/09/2017

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