Professor Arnaldo Begossi...

Que adotou Aquidauana.

O Cara...Simples, bacana!

Do nosso coração... Tomou posse!

Como cacoete... Uma tosse!

Perseguia nosso amigo.

Seu sorriso, nosso abrigo.

Um mestre de verdade.

Verdadeira amizade...

A paz... Esteja contigo!



Aqui cumpriu bela missão.

Sempre fez a diferença.

Não importa a crença.

Amou sua profissão...

No momento de Aflição...

Uma palavra amiga.

Seu afago, como liga...

Alegrava o ambiente.

Do amor.. Era semente!

Como trigo... Bela espiga!



Formava um belo casal...

Referência do CEUA!

Verdade nua e crua...

Seguia um belo ritual...

Na escada... Pedestal!

Seu cachimbo... Tragava!

Nossa alma... Transitava!

Era nosso... “Querido gordo!”

Pronto a fazer... Acordo!

O ambiente... Alegrava!



Que o Grande Arquiteto...

Receba o nosso mestre.

Sua beleza... Campestre!

Simplicidade... Afeto!

Tal qual o alfabeto...

Não preciso fazer... Média!

Verdadeira enciclopédia...

Sempre bolsa... “A tiracolo!”

Deixou marcas neste... Solo!

Da vida... Soltou as rédeas!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/09/2017