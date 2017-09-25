Esse governo golpista, ilegítimo.

Impossível bater palma.

Envergonha... Amarrota minh’alma!

Coração bate fora do ritmo.

Aos capachos... Logaritmo!

Dinheiro da educação e saúde.

É uma escorchante atitude.

Trabalhador paga... “O Pato!”

Congresso... Está sobrando ratos!

A eles faltam: dignidade e virtude!

Diante de tanto desrespeito.

É preciso dá um basta.

Extirpar toda essa casta...

De indecentes sujeitos.

Fazer isso no próximo pleito.

Um resgate à dignidade.

Construir nova sociedade

Com... Primitivos valores!

Esses profetas dos horrores.

Doutores em... Atrocidades!

A sociedade perplexa.

Diante da cada delação.

Verdadeira... Confissão!

Em conversas... Desconexas!

Uma engrenagem complexa.

Tramada nos bastidores

Rangido de dentes... Dores!

Acomete a sociedade

Interesses vis... Na verdade!

São verdadeiros... Atores!

São jantares e banquetes

Encontros na calada da noite.

À dignidade... Um açoite!

Na imprensa falsos... Verbetes!

Acordos escusos... Foguetes!

E os coxinhas... Calados!

Bando de idiotas... Desalmados!

Prova do próprio veneno.

Presente ao... Duodeno!

Bois de “Piranhas...” Aloprados!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/09/2017