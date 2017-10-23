“A última bolacha do pacote...”

Isso... Não é privilégio!

Não se aprende no colégio...

Educação... Belo Mote!

Família produz pacote...

Origem.. Do futuro cidadão!

Lá... Aprendemos a lição!

Do respeito ao semelhante.

Ser xucro... Ignorante!

Descarta... O ensino do paizão!



Diante desses conceitos...

A sociedade... Desvairada!

Orgulho não leva a nada.

Tudo... Uma questão de respeito!

Entre virtudes, defeitos...

É preciso muita cautela.

A vida... Como Janela!

Mostra-nos novos horizontes.

Ser... Brucutu, ignorante!

Iguala ao... “Zé ruela!”



Quando... Atitudes pequenas!

Tentam estragar seu dia...

Saia de a sua abadia.

Delete... A triste Cena!

Nem tudo se mede com trena.

Essa... Uma rara verdade!

Diante da realidade...

Refaça alguns conceitos.

Temos virtudes... Defeitos!

Cristo, “tenha piedade...”



Quando o pensar diferente...

Pretexto para indiferença.

Ideologia política... Crença!

Tumultua... Relação, ambiente!

Procure semear a semente...

No solo... Amor, respeito!

Seja... Justo, perfeito!

Princípio... Conceitual!

Ser tolerante é igual:

Defender ideais... Conceitos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/10/20/17