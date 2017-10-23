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Valdemir Gomes

Publicado em 23/10/2017 às 11:19

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“A última bolacha do pacote...”
Isso... Não é privilégio!
Não se aprende no colégio...
Educação... Belo Mote!
Família produz pacote...
Origem.. Do futuro cidadão!
Lá... Aprendemos a lição!
Do respeito ao semelhante.
Ser xucro... Ignorante!
Descarta... O ensino do paizão!


Diante desses conceitos...
A sociedade... Desvairada!
Orgulho não leva a nada.
Tudo... Uma questão de respeito!
Entre virtudes, defeitos...
É preciso muita cautela.
A vida... Como Janela!
Mostra-nos novos horizontes.
Ser... Brucutu, ignorante!
Iguala ao... “Zé ruela!”


Quando... Atitudes pequenas!
Tentam estragar seu dia...
Saia de a sua abadia.
Delete... A triste Cena!
Nem tudo se mede com trena.
Essa... Uma rara verdade!
Diante da realidade...
Refaça alguns conceitos.
Temos virtudes... Defeitos!
Cristo, “tenha piedade...”


Quando o pensar diferente...
Pretexto para indiferença.
Ideologia política... Crença!
Tumultua... Relação, ambiente!
Procure semear a semente...
No solo... Amor, respeito!
Seja... Justo, perfeito!
Princípio... Conceitual!
Ser tolerante é igual:
Defender ideais... Conceitos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/10/20/17

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