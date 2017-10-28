Servidor(a)!

Valdemir Gomes
Peço licença aos deuses...
Ao supremo criador!
Para falar desses seres...
Desapercebidos... Incolor!
Presente em todos os poderes...
Um grande batalhador!
A sociedade, nem sempre...
Reconhece o seu valor!
O Cidadão vê esse ente...
Como um folgado, embrulhão!
Parasita da sociedade...
Cristo... Perdoe esta visão!
Como servidor ... Cumprimos nossa missão:
Com amor, dedicação... Orgulho, sem vaidade!
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS