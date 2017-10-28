Servidor(a)!



Peço licença aos deuses...

Ao supremo criador!

Para falar desses seres...

Desapercebidos... Incolor!



Presente em todos os poderes...

Um grande batalhador!

A sociedade, nem sempre...

Reconhece o seu valor!



O Cidadão vê esse ente...

Como um folgado, embrulhão!

Parasita da sociedade...



Cristo... Perdoe esta visão!

Como servidor ... Cumprimos nossa missão:

Com amor, dedicação... Orgulho, sem vaidade!