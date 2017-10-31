Linda tarde... Chuvosa!

Mês... Do meu aniversário!

Apoderei-me do rosário.

...Grande Arquiteto... Uma prosa!

Assisti o desabrochar da rosa...

Que a biqueira... Salpicava!

Em silêncio eu... Rezava!

A natureza... Sorria!

Saí de a minha abadia...

Sabiá na laranjeira... Gorjeava!



Diante deste cenário.

Olhei pra dentro... De mim!

Você flor... Do meu jardim!

Rainha do meu... Apiário!

Mesmo estando... Solitário!

Num refúgio... Sem plateia!

Percorri toda colmeia...

Da alma, do coração.

Senti grande emoção.

Qual lobo numa alcateia.



Divaguei no meu quintal.

Tomei banho na chuva.

Gotas... Sabor de uva!

Um momento surreal.

Coloquei meu... Avental!

Apoderei-me da trolha.

Água em forma de bolhas.

Escorria pelo rosto.

Lágrimas... Mudaram o gosto!

A vida é feita... De escolhas!



Na retina do sentimento.

O amor... Melhor adubo!

Chuva desce... Eu subo!

Deslizo no... Firmamento!

Naquele exato momento...

Nas nuvens... Viro água!

Escorre do peito... Mágoa!

Por instantes... Sou feliz!

Mesmo solitário... Perdiz!

Torrente no... Oceano desagua!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/10/2017